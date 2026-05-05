Vocap sprema veliki redizajn: Stiže "tečno staklo"

05.05.2026 18:36

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Foto: Anton/Pexels

Najnoviji testovi pokazuju da Vocap sprema veliki redizajn, a aplikacija dobija "Liquid Glass" izgled, koji bi uskoro mogao stići korisnicima.

Krajem 2025. godine, beta verzija Vocap aplikacije nagovijestila je predstojeći potpuni redizajn, usklađen sa takozvanim "Liquid Glass" dizajnerskim jezikom koji je Ejpl počeo da koristi u svojoj najnovijoj verziji iOS-a.

Korisnici su počeli da prijavljuju redizajniranje manjih elemenata korisničkog interfejsa (UI), uporedo sa glavnim ekranom za ćaskanje.

Međutim, novi izvještaj portala WABetaInfo sugeriše da je Vocap skoro spreman da pusti u rad redizajnirani interfejs unutar samih četova. Zanimljivo je da ove promjene nisu dostupne čak ni beta korisnicima, ali je WABetaInfo uspio da aktivira novi interfejs koji sada uključuje lebdeću traku za kucanje poruka i providnu navigacionu traku

Jedna od najpopularnijih, ujedno i najbogatijih sportistkinja svijeta, Ajlin Gu (22) zablistala je crvenom tepihu Met Gale u Njujorku.

Ipak, nemojte se još uvijek previše nadati, jer se čini da kompanija Meta primjenjuje veoma opušten pristup uvođenju novog dizajna.Mnogi korisnici još uvijek nisu dobili ni redizajnirane UI elemente, pa će, po svemu sudeći, proći još dosta vremena prije nego što vidimo potpuni preobražaj. Takođe, vjerovatno je da će obični korisnici dobiti ažuriranje tek kada redizajn bude u potpunosti završen, prenosi b92.

