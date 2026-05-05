Astronomi otkrili 27 novih planeta koje kruže oko dvije zvijezde

Astronomi su otkrili 27 potencijalno novih planeta koje orbitiraju oko dvije zvijezde, poput fiktivne planete Tatuin u filmu Ratovi zvijezda, prenose mediji.

Do danas je u svemiru identifikovano samo oko 18 ovakvih cirkumbinarnih planeta, dok je otkriveno preko 6.000 planeta koje kruže samo oko jedne zvijezde, kao što Zemlja čini oko Sunca.

Naučnici su danas objavili vijest o otkriću skoro 30 planeta koje bi mogle da kruže oko dvije zvijezde, a njihova udaljenost procjenjuje se na 650 do 18.000 svjetslosnih godina od Zemlje.

“Postoji mnogo stvari u astronomiji koje nisu baš opipljive“, rekao je vanredni profesor sa Univerziteta u Novom Južnom Velsu i glavni autor studije, Ben Montet.

Više od polovine zvijezda u univerzumu postoji u binarnim, ili višestrukim zvezdanim sistemima.

Naučnici su ranije identifikovali cirkumbinarne planete putem njihovih tranzita, jer kada ove planete prođu ispred zvijezde, objasnio je Montet, ona baca sjenku na površinu zvijezde, pa možemo zaključiti da se nešto kreće oko nje.

To se, međutim, dešava samo kada se planeta i njena zvezda savršeno poravnaju sa našom linijom vida sa Zemlje.

“Planete je teško pronaći. To je kao da pokušavate da vidite sveću odmah pored velikog uličnog svetla“, ukazao je Montet.

Istraživači su umjesto toga koristili metod poznat kao “apsidalna precesija“, tražeći kolebanje između zvijezda koje kruže oko sebe i pomračuju jedna drugu.

„Ako pratimo tačno vrijeme ovih pomračenja... to nam može reći

Nakon što su eliminisali druge faktore, kao što su rotacija i gravitaciona sila dvije zvijezde, tim je identifikovao 36 zvezdanih sistema od 1.590 čije se ponašanje može objasniti samo prisustvom trećeg tijela.

Tim naučnika je otkrio potencijalne planete, koje vjerovatno variraju od veličine Neptuna do deset puta veće mase od Jupitera.

Astronomi su pri tom koristili podatke sa teleskopa Američke svemirske agencije NASA za istraživanje tranzitnih egzoplaneta, koji je lansiran 2018. godine.

Astrofizičarka sa Tehnološkog univerziteta Svinbern, Sara Veb, ukazala je da bi ove tehnike tima mogle da se koriste za pronalaženje više kandidata za planete u budućnosti.

Prema njenim riječima, cirkumbinarne planete bi vjerovatno imale “veoma ekstremna okruženja“ za razliku od bilo čega u našem Sunčevom sistemu.

“Planeta poput Tatuina bi potencijalno mogla da postoji tamo gdje postoji ta idealna tačka između njene orbite dvije zvijezde, i gdije nije ni previše vruće ni previše hladno”, kazala je Veb, podsjetivši da kada je prikazan prvi film Ratovi zvijezda, nije se ni znalo za postojanje egzoplaneta, odnosno planeta van našeg Sunčevog sistema.

Ona je zaključila da mnogo stvari koje su predviđene u umetnosti i umetničkim konceptima o tome šta bi univerzum mogao da bude, obično pronalazimo i u nauci.

(sputnik srbija)