Prijetnja asteroidima nije nestala

Viši istraživač Instituta za primjenjenu astronomiju Ruske akademije nauka Nikolaj Železnov izjavio je da u ovom trenutku u Sunčevom sistemu ne postoje asteroidi koji predstavljaju stvarnu prijetnju za Zemlju.

Prema njegovim riječima, asteroidi imaju ograničen "životni vijek" od oko 10 miliona godina, tokom kojeg mogu da padnu na planetu, završe na Suncu ili budu izbačeni u spoljne dijelove Sunčevog sistema, prenela je ruska agencija "RIA Novosti".

Zbog toga je, kako je naveo, stalno posmatranje svemira "neophodno".

Železnov je istakao kako se ne može precizno predvid‌jeti kada bi potencijalni opasni objekat mogao da se pojavi, ali da je sudar Zemlje i asteroida neizbježan u budućnosti, bilo da će se to desiti za 10 ili 10.000 godina.

On je naglasio da postoje metode za sprečavanje mogućih katastrofa, prije svega skretanje asteroida sa putanje sudara.

Kao primjer naveo je eksperiment iz 2022. godine, kada je svemirska letjelica udarom u asteroid Dimorfos promjenila njegovu orbitu.

Naučnik je zaključio kako je važno da se realno procjenjuju rizici, uz stalno praćenje objekata u blizini Zemlje, prenosi "b92".