Putin: Znamo kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini

21.04.2026 20:29

Предсједник Русије Владимр Путин.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Vladimir Putin, ruski predsjednik, izjavio je danas, 21. aprila, da Rusija zna kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini i poručio da će biti postignuti njeni ciljevi.

"Znamo kako će se sve ovo završiti, ali nećemo davati nikakve javne izjave o tome. Jednostavno ćemo sprovoditi i težiti ka ciljevima koje smo sebi postavili i ostvarivati zadatke koji su pred nama", rekao je Putin na sastanku sa čelnicima ruskih opština, prenosi RBK Rusija.

On je rekao da rusko vojno osoblje postepeno uspostavlja bezbjednosnu zonu na granici sa Ukrajinom.

Ovaj rad će se, dodao je Putin, nastaviti sve dok se prijetnja pograničnim regionima zemlje potpuno ne eliminiše.

"Situacija u pograničnom regionu ostaje teška, uključujući i Kursku oblast. Naravno, potrebne su mjere koje bi podstakle ljude da ostanu u svojoj rodnoj zemlji, da se vrate ili da je ne napuštaju", naglasio je on.

"Najvažnije biti zajedno"

Putin je rekao da vjeruje u postizanje ciljeva vojne operacije i poručio da njen uspjeh zavisi od društvenog jedinstva.

"Danas shvatamo da je najvažnije biti zajedno. Da ćemo samo kroz naše jedinstvo ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije", rekao je Putin na ceremoniji dod‌jele Sveruske nagrade za opštinske usluge.

Potpuno zauzeta LNR

Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba je ranije danas saopštio da je ruska vojska u potpunosti preuzela kontrolu nad teritorijom samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR) i da nastavlja ofanzivu u svim pravcima.

On je naveo da su od početka godine, ruske oružane snage preuzele kontrolu nad preko 1.700 kvadratnih kilometara teritorije i 80 naselja.

Александар Грушко

Republika Srpska

Gruško: U borbi da očuva hegemoniju Zapad destabilizuje Balkan

"U martu je vojska zauzela 34 naselja i 700 kvadratnih kilometara teritorije", dodao je Gerasimov.

Kremlj je ranije saopštio da je Rusija zainteresovana za što brže okončanje sukoba u Ukrajini, ali da će se to završiti tek nakon što Rusija postigne ciljeve koje je prvobitno postavila.

Više iz rubrike

Нафта

Svijet

Vašington produžio licencu za prodaju ruske nafte

4 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Ubistvo u Njemačkoj: Srbin pogođen samostrijelom

5 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp: Vašingtonu nikada neće biti potrebna pomoć NATO-a

7 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Iran u više navrata prekršio primirje

8 h

0

  • Najnovije

22

59

Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

22

58

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

22

53

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

22

45

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

22

38

Tramp produžio primirje sa Iranom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner