Putin: Znamo kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini

Vladimir Putin, ruski predsjednik, izjavio je danas, 21. aprila, da Rusija zna kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini i poručio da će biti postignuti njeni ciljevi.

"Znamo kako će se sve ovo završiti, ali nećemo davati nikakve javne izjave o tome. Jednostavno ćemo sprovoditi i težiti ka ciljevima koje smo sebi postavili i ostvarivati zadatke koji su pred nama", rekao je Putin na sastanku sa čelnicima ruskih opština, prenosi RBK Rusija.

On je rekao da rusko vojno osoblje postepeno uspostavlja bezbjednosnu zonu na granici sa Ukrajinom.

Ovaj rad će se, dodao je Putin, nastaviti sve dok se prijetnja pograničnim regionima zemlje potpuno ne eliminiše.

"Situacija u pograničnom regionu ostaje teška, uključujući i Kursku oblast. Naravno, potrebne su mjere koje bi podstakle ljude da ostanu u svojoj rodnoj zemlji, da se vrate ili da je ne napuštaju", naglasio je on.

"Najvažnije biti zajedno"

Putin je rekao da vjeruje u postizanje ciljeva vojne operacije i poručio da njen uspjeh zavisi od društvenog jedinstva.

"Danas shvatamo da je najvažnije biti zajedno. Da ćemo samo kroz naše jedinstvo ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije", rekao je Putin na ceremoniji dod‌jele Sveruske nagrade za opštinske usluge.

Potpuno zauzeta LNR

Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba je ranije danas saopštio da je ruska vojska u potpunosti preuzela kontrolu nad teritorijom samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR) i da nastavlja ofanzivu u svim pravcima.

On je naveo da su od početka godine, ruske oružane snage preuzele kontrolu nad preko 1.700 kvadratnih kilometara teritorije i 80 naselja.

"U martu je vojska zauzela 34 naselja i 700 kvadratnih kilometara teritorije", dodao je Gerasimov.

Kremlj je ranije saopštio da je Rusija zainteresovana za što brže okončanje sukoba u Ukrajini, ali da će se to završiti tek nakon što Rusija postigne ciljeve koje je prvobitno postavila.