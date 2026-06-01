Logo
Large banner

Dodik: Nastavlja se saradnja sa Rusijom, u septembru ponovo sastanak sa Putinom

Autor:

ATV
01.06.2026 06:49

Komentari:

0
Додик: Наставља се сарадња са Русијом, у септембру поново састанак са Путином
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska nastavlja saradnju sa Rusijom i da će se u septembru ponovo sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a naglasio je i da se u razgovorima sa Amerikancima favorizuje ekonomija.

Dodik je naveo da Srpska dijeli iste vrijednosti sa Rusijom, suverenizam, pravo naroda da sam odlučuje, zalaže se za međunarodno pravo.

"Imamo dosta razvijene odnose na planu ekonomije, politike. Oko 25. septembra ponovo ću imati sastanak sa predsjednikom Putinom. Nastavljamo dalje da sarađujemo", rekao je Dodik.

Napomenuo je i da je Rusija primarno pravoslavna zajednica, te od njih u razgovorima nikada nema zahtjeva da nešto morate uraditi, niti će pozvati ako imate različiti stav na međunarodnom planu.

"Nikada nisu rekli:`Mi podržavamo Iran, zašto vi to ne činite", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske".

Kada je riječ o EU, Dodik je naveo da se tu radi o poslušnosti koju očekuju i da, ako ne ide ponizno za njima, odmah posežu za pričom o smanjivanju sredstava.

Za administraciju predsjednika SAD Donalda Trampa je rekao da su to ljudi koji imaju svoje vrijednosti, ali je istakao da tamo nije ugušena duboka država, da još tamo postoje tipovi koji prave atmosferu.

Dodik je naveo da Republika Srpska ima racionalan pristup u komunikaciji u kojoj se favorizuje ekonomiju jer ima sa čim da sarađuje.

Ukazao je i da Srpska ostaje strateški vezana za Srbiju, da je podržava da se ekonomski razvija i ojača, kao i da podržava napore Izraela.

Dodik je dodao i da mu je žao što je Viktor Orban izgubio izbore u Mađarskoj, ali da ostaje prijatelj i vjeruje da će brzo doći u Banjaluku, prenosi RTRS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Vladimir Putin

Republika Srpska

Rusija

zvanična posjeta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Republika Srpska

Dodik: Srebrenica i okolna sela su mjesto srpske patnje, ali i ponosa

18 h

4
Додик: Свима потребан здрав разум, Бошњацима највише

Republika Srpska

Dodik: Svima potreban zdrav razum, Bošnjacima najviše

20 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Od PIK-a ništa dobro ne očekujemo ni u budućnosti, nije dio Dejtona

23 h

1
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Od Dejtona do protektorata - ko zapravo upravlja BiH?

1 d

0

  • Najnovije

11

15

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

11

11

Iran se oglasio nakon napada na Kuvajt: Zakonita samoodbrana

11

04

Uhapšeno 8 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

11

01

Zbog ovoga vam stižu veći računi za struju: Majstor objasnio koji uređaji najviše troše

10

49

"Ulice i trgove u Srpskoj nazvati po srpskim generalima i borcima"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner