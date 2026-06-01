Dodik: Nastavlja se saradnja sa Rusijom, u septembru ponovo sastanak sa Putinom

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska nastavlja saradnju sa Rusijom i da će se u septembru ponovo sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a naglasio je i da se u razgovorima sa Amerikancima favorizuje ekonomija.

Dodik je naveo da Srpska dijeli iste vrijednosti sa Rusijom, suverenizam, pravo naroda da sam odlučuje, zalaže se za međunarodno pravo.

"Imamo dosta razvijene odnose na planu ekonomije, politike. Oko 25. septembra ponovo ću imati sastanak sa predsjednikom Putinom. Nastavljamo dalje da sarađujemo", rekao je Dodik.

Napomenuo je i da je Rusija primarno pravoslavna zajednica, te od njih u razgovorima nikada nema zahtjeva da nešto morate uraditi, niti će pozvati ako imate različiti stav na međunarodnom planu.

"Nikada nisu rekli:`Mi podržavamo Iran, zašto vi to ne činite", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske".

Kada je riječ o EU, Dodik je naveo da se tu radi o poslušnosti koju očekuju i da, ako ne ide ponizno za njima, odmah posežu za pričom o smanjivanju sredstava.

Za administraciju predsjednika SAD Donalda Trampa je rekao da su to ljudi koji imaju svoje vrijednosti, ali je istakao da tamo nije ugušena duboka država, da još tamo postoje tipovi koji prave atmosferu.

Dodik je naveo da Republika Srpska ima racionalan pristup u komunikaciji u kojoj se favorizuje ekonomiju jer ima sa čim da sarađuje.

Ukazao je i da Srpska ostaje strateški vezana za Srbiju, da je podržava da se ekonomski razvija i ojača, kao i da podržava napore Izraela.

Dodik je dodao i da mu je žao što je Viktor Orban izgubio izbore u Mađarskoj, ali da ostaje prijatelj i vjeruje da će brzo doći u Banjaluku, prenosi RTRS.