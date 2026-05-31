Logo
Large banner

Dodik: Od PIK-a ništa dobro ne očekujemo ni u budućnosti, nije dio Dejtona

Autor:

ATV
31.05.2026 12:27

Komentari:

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Savjet za sprovođenje mira u BiH /PIK/ nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i od njega se ni ubuduće ne može očekivati ništa dobro, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Jedino bi bila dobra odluka da dozvole narodima da se mirno raziđu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je ukazao da u PIK-u sjede birokrate koje prenose stavove udaljenih kancelarija koje nemaju nikakve veze sa realnošću u BiH, da se PIK nametnuo kao izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu danas nema Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja.

"Taj savjet je sebi pribavio moć upravo na pozicijama politika koje nisu bile zasnovane na zdravom razumu. Da li je zdravorazumski da u jednoj zemlji 30 godina pokušavate da sprovedete jednu stvar? Da li možda nije vrijeme da odustanete i pokušate nešto novo?", upitao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

OHR

Bivši visoki predstavnik

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Od Dejtona do protektorata - ko zapravo upravlja BiH?

3 h

0
Додик: Укидање функције високих представника мора бити праћено и укидањем њихових одлука

Republika Srpska

Dodik: Ukidanje funkcije visokih predstavnika mora biti praćeno i ukidanjem njihovih odluka

5 h

0
Угледни руски часопис: Република Српска - бастион српства уз вођство лидера Милорада Додика

Republika Srpska

Ugledni ruski časopis: Republika Srpska - bastion srpstva uz vođstvo lidera Milorada Dodika

15 h

6
Додик за АТВ-а: Српска позиционирана као савезник и стратешки партнер Русије

Republika Srpska

Dodik za ATV-a: Srpska pozicionirana kao saveznik i strateški partner Rusije

17 h

0

  • Najnovije

13

23

Haris žestoko opleo po Melininoj svadbi: "Glamur ti ne može niko platiti, moraš ga zaraditi"

13

19

Srušila se zgrada, četiri osobe poginule, devet povrijeđeno: Užas u Indiji

13

04

Ovi jednostavni trikovi će vam pomoći da se riješite pčela u dvorištu

12

52

Novi šok na Rolan Garosu – razbijena Iga Švjontek!

12

48

Tajni vojni sastanak u Gvantanamu: O čemu su razgovarali američki i kubanski generali?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner