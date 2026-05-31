Dodik: Od PIK-a ništa dobro ne očekujemo ni u budućnosti, nije dio Dejtona

Savjet za sprovođenje mira u BiH /PIK/ nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i od njega se ni ubuduće ne može očekivati ništa dobro, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Jedino bi bila dobra odluka da dozvole narodima da se mirno raziđu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je ukazao da u PIK-u sjede birokrate koje prenose stavove udaljenih kancelarija koje nemaju nikakve veze sa realnošću u BiH, da se PIK nametnuo kao izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu danas nema Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja.

"Taj savjet je sebi pribavio moć upravo na pozicijama politika koje nisu bile zasnovane na zdravom razumu. Da li je zdravorazumski da u jednoj zemlji 30 godina pokušavate da sprovedete jednu stvar? Da li možda nije vrijeme da odustanete i pokušate nešto novo?", upitao je Dodik.