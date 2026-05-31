Tajni vojni sastanak u Gvantanamu: O čemu su razgovarali američki i kubanski generali?

Komandant Južne komande SAD-a Frensis Dž. Donovan sastao se u petak sa visokim kubanskim vojnim zvaničnicima na obodu pomorske baze Gvantanamo, radi razgovora o bezbjednosnim pitanjima.

Donovan je razgovarao sa generalom kubanske armije Robertom Legrom Sotolongom, prvim zamjenikom ministra i načelnikom Generalštaba, kao i sa drugim visokim vojnim zvaničnicima Kube.

Južna komanda SAD-a navela je na mreži Iks da je riječ o „kratkoj razmjeni mišljenja o pitanjima operativne bezbjednosti“.

Američki general je potom izvršio procjenu bezbjednosti perimetra pomorske baze i sa zvaničnicima baze razgovarao o zaštiti snaga, bezbjednosti pripadnika vojske i njihovih porodica, kao i o operativnoj spremnosti.

Ovaj susret predstavlja rijetku direktnu razmjenu između oružanih snaga dvije zemlje.

Posjeta CIA prethodila sastanku u Gvantanamu

Sastanku je prethodila posjeta američke delegacije Havani, koju je predvodio direktor CIA-e Džon Retklif.

Tokom tih razgovora obje strane su razmatrale međusobne odnose i bezbjednosnu saradnju.

Energetska kriza dodatno opterećuje odnose SAD i Kube

U širem kontekstu, Kuba se suočava sa ozbiljnim nedostatkom goriva i čestim nestancima struje otkako su Sjedinjene Američke Države 30. januara uvele naftni embargo.

Državni sekretar Marko Rubio ranije je pokušavao da negira postojanje embarga, iako izvršna uredba koju je Donald Tramp potpisao 29. januara predviđa američke carine za svaku zemlju „koja direktno ili indirektno prodaje ili na drugi način isporučuje bilo kakvu naftu Kubi“.

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez Parilja rekao je prošle sedmice na otvorenoj debati Savjeta bezbjednosti UN da potezi Vašingtona podrivaju međunarodni mir i bezbjednost i predstavljaju „čin rata“ kroz energetsku blokadu, prenosi B92.