Srušila se zgrada, četiri osobe poginule, devet povrijeđeno: Užas u Indiji

SRNA

31.05.2026 13:19

Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Najmanje četiri osobe su poginule, a devet je povrijeđeno kada se petospratna zgrada srušila u naselju Mehrauli, nedaleko od Nju Delhija, potvrdila je lokalna policija.

Policija je saopštila da je među poginulima i jedna žena i da je pokrenuta istraga protiv vlasnika zgrade.

Povrijeđeni su prebačeni u lokalnu bolnicu.

"Bila je to petospratna poslovna zgrada sa mnogo kancelarija i institutom za obuku. Mnoge kancelarije su bile zatvorene kada se incident dogodio, jer je bio vikend. Kada se zgrada srušila, njeni ostaci su pali na susjednu zgradu, zarobivši mnoge ispod nje", rekao je neimenovani policijski izvor u Delhiju.

