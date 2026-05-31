Srušila se zgrada, četiri osobe poginule, devet povrijeđeno: Užas u Indiji

Najmanje četiri osobe su poginule, a devet je povrijeđeno kada se petospratna zgrada srušila u naselju Mehrauli, nedaleko od Nju Delhija, potvrdila je lokalna policija.

Policija je saopštila da je među poginulima i jedna žena i da je pokrenuta istraga protiv vlasnika zgrade.

Povrijeđeni su prebačeni u lokalnu bolnicu.

#InPhotos | A view of the building collapse site near Saket Metro station in New Delhi, where rescue and relief operations continued after the incident. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the spot to assess the situation and review ongoing rescue efforts with officials on… pic.twitter.com/gIJippk3sF — Hindustan Times (@htTweets) May 31, 2026

"Bila je to petospratna poslovna zgrada sa mnogo kancelarija i institutom za obuku. Mnoge kancelarije su bile zatvorene kada se incident dogodio, jer je bio vikend. Kada se zgrada srušila, njeni ostaci su pali na susjednu zgradu, zarobivši mnoge ispod nje", rekao je neimenovani policijski izvor u Delhiju.