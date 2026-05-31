Revolucija u liječenju: Razvijen test krvi kao pomoć u dijagnostikovanju potresa mozga

Istraživači u Australiji razvili su test krvi koji bi mogao pomoći u dijagnostikovanju potresa mozga kod ljudi starijih od 60 godina.

"Studija je otkrila da su nivoi proteina poznatog kao glijalni fibrilarni kiseli protein /GFAP/ u krvnoj plazmi bili povišeni kod pacijenata starosti od 60 do 84 godine koji su pretrpjeli potres mozga", navodi se u saopštenju australijskog Univerziteta "Monaš".

Potres mozga, ili blaga traumatska povreda mozga, predstavlja sve veći problem javnog zdravlja, posebno među starijim osobama, gdje je dijagnoza komplikovana zbog simptoma starenja, kao što su gubitak pamćenja, umor, loša koncentracija i nemogućnost prisjećanja kada je povreda nastala.

Istraživači su rekli da biomarker GFAP nudi objektivnu i pouzdanu mjeru koja bi mogla poboljšati tačnost dijagnostike, a test krvi bi se eventualno mogao koristiti u bolnicama, klinikama.

Nauka i tehnologija Revolucija u liječenju: Rusi razvili lijek protiv raka dojke

Geršon Špic, viši naučni saradnik na "Monaš" školi za psihološke nauke, kaže da kognitivni problemi poput gubitka svijesti ili pamćenja mogu otežati pacijentima da se jasno sjete događaja potrebnih za dijagnozu, prenosi

Sinhua.

Ljekar hitne pomoći, profesor Bisvadev Mitra u bolnici "Alfred" u Melburnu, rekao je da bi za starije pacijente koji su u riziku od pada ranije otkrivanje u hitnim službama moglo pomoći u ublažavanju rizika od naknadnih padova i poboljšanju zdravstvenog ishoda, prenosi Srna.