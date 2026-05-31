Logo
Large banner

Revolucija u liječenju: Razvijen test krvi kao pomoć u dijagnostikovanju potresa mozga

Autor:

ATV
31.05.2026 14:01

Komentari:

0
Болница
Foto: pexels/Sandy Torchon

Istraživači u Australiji razvili su test krvi koji bi mogao pomoći u dijagnostikovanju potresa mozga kod ljudi starijih od 60 godina.

"Studija je otkrila da su nivoi proteina poznatog kao glijalni fibrilarni kiseli protein /GFAP/ u krvnoj plazmi bili povišeni kod pacijenata starosti od 60 do 84 godine koji su pretrpjeli potres mozga", navodi se u saopštenju australijskog Univerziteta "Monaš".

Potres mozga, ili blaga traumatska povreda mozga, predstavlja sve veći problem javnog zdravlja, posebno među starijim osobama, gdje je dijagnoza komplikovana zbog simptoma starenja, kao što su gubitak pamćenja, umor, loša koncentracija i nemogućnost prisjećanja kada je povreda nastala.

Istraživači su rekli da biomarker GFAP nudi objektivnu i pouzdanu mjeru koja bi mogla poboljšati tačnost dijagnostike, a test krvi bi se eventualno mogao koristiti u bolnicama, klinikama.

Микроскоп Лабораторија

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Rusi razvili lijek protiv raka dojke

Geršon Špic, viši naučni saradnik na "Monaš" školi za psihološke nauke, kaže da kognitivni problemi poput gubitka svijesti ili pamćenja mogu otežati pacijentima da se jasno sjete događaja potrebnih za dijagnozu, prenosi

Sinhua.

Ljekar hitne pomoći, profesor Bisvadev Mitra u bolnici "Alfred" u Melburnu, rekao je da bi za starije pacijente koji su u riziku od pada ranije otkrivanje u hitnim službama moglo pomoći u ublažavanju rizika od naknadnih padova i poboljšanju zdravstvenog ishoda, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

liječenje

Australija

Potres mozga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Болница, лијекови

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Novi DNK test može da poštedi milione žena hemoterapije

1 d

0
Ратко Младић

Srbija

Pavićević: Generala Mladića hitno prebaciti na liječenje u Srbiju

4 d

0
Бразилски предсједник почео превентивно лијечење рака коже

Svijet

Brazilski predsjednik počeo preventivno liječenje raka kože

5 d

0
hirurg doktor operacija sal auniforma bolnica medicina

Zanimljivosti

Zašto su hirurške uniforme uvijek u plavoj ili zelenoj boji: Postoji važan razlog

1 sedm

0

Više iz rubrike

Телефон ајфон

Nauka i tehnologija

Spremite novčanike: Stiže Ajfon 18 Pro, a sa njim i velika promjena

4 h

0
Снажан прасак узнемирио Америку: НАСА објавила узрок, помињу 300 тона ТНТ-а

Nauka i tehnologija

Snažan prasak uznemirio Ameriku: NASA objavila uzrok, pominju 300 tona TNT-a

8 h

0
Болница, лијекови

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Novi DNK test može da poštedi milione žena hemoterapije

1 d

0
Паметне наочале

Nauka i tehnologija

Gugl najavio nove pametne naočare za jesen

1 d

2

  • Najnovije

16

52

Otac i majka gledali užas: D‌ječak (8) se spotakao i pao s mosta

16

46

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

16

44

Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

16

37

Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

16

21

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner