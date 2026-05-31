Spremite novčanike: Stiže Ajfon 18 Pro, a sa njim i velika promjena

Epl sljedeća generacija Pro modela Ajfona mogla bi da stigne sa jednim od najvećih unapređenja kamere koje je kompanija predstavila poslednjih godina.

Međutim, prema novim izvještajima analitičara koje prenosi Forbes, to poboljšanje bi takođe moglo da donese značajno povećanje troškova proizvodnje – što ponovo pokreće pitanje da li bi cijene budućih Ajfon modela mogle još više da porastu.

U fokusu najnovijih informacija koje su procurele u javnost jesu Ajfon 18 Pro i Ajfon 18 Pro Max, za koje se očekuje da će debitovati sa novim sistemom kamere sa promjenljivim otvorom blende. Analitičar lanca snabdevanja Ming-Či Kuo tvrdi da bi ovaj unapređeni modul kamere mogao da košta Epl otprilike 50 odsto više u poređenju sa hardverom kamere koji se trenutno koristi u Pro modelima.

To na prvi pogled možda ne zvuči dramatično, ali sistemi kamera su vremenom postali jedna od najskupljih i najvažnijih komponenti unutar modernih flegšip vodećih pametnih telefona.

Prema Kuovim riječima, novi sklop objektiva je znatno skuplji od sistema plastičnih sočiva sa sedam elemenata koji Epl trenutno koristi. Očekuje se da će kineski dobavljač Suny Optikal preuzeti značajan dio proizvodnje ove unapređene komponente.

Očekuje se da će Epl predstaviti seriju Ajfon 18 Pro krajem 2026. godine, a trenutni izvještaji sugerišu da bi ovi uređaji mogli da stignu zajedno sa Eplovim prvim sklopivim Ajfonom.

Za sada ostaje nejasno da li će veći troškovi kamere direktno uticati na maloprodajnu cijenu. Epl je istorijski gledano uspjevao da amortizuje određena poskupljenja komponenti kako bi održao stabilnost cijena, naročito na veoma konkurentnim tržištima.

(b92)