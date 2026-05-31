Novi šok na Rolan Garosu – razbijena Iga Švjontek!

Autor:

ATV
31.05.2026 12:52

Komentari: 0

0
Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!
Foto: Tanjug / AP / Christophe Ena

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk eliminisala je Igu Švjontek u osmini finala Rolan Garosa rezultatom 2:0.

Trenutno 15. igračica svijeta je bila bolja od četvorostruke šampionke rezultatom 7:5, 6:1.

Naredna rivalka biće joj bolja iz susreta Elina Svitolina – Belinda Benčić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

