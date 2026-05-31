Novi šok na Rolan Garosu – razbijena Iga Švjontek!

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk eliminisala je Igu Švjontek u osmini finala Rolan Garosa rezultatom 2:0.
Trenutno 15. igračica svijeta je bila bolja od četvorostruke šampionke rezultatom 7:5, 6:1.
Naredna rivalka biće joj bolja iz susreta Elina Svitolina – Belinda Benčić.
