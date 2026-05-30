Šok na Rolan Garosu: Još jedan od favorita ispao od anonimusa

Pariz je dobio još jedan teniski triler koji će se prepričavati i novo veliko iznenađenje na Rolan Garosu. Američki teniser Zakari Svajda priredio je senzaciju i eliminisao favorizovanog Argentinca Fransiska Serundola u meču punom preokreta, tenzije i drame koja je trajala do samog kraja.

U okršaju 3. kola Serundolo, 26. nosilac turnira, ušao je kao apsolutni favorit, ali je Svajda (ATP 85) pokazao da ranking u ovakvim mečevima često gubi svaki značaj.

Meč je bio prava klackalica – serije brejkova, padovi koncentracije i konstantna borba za svaki poen. Serundolo je imao svoje trenutke, ali nije uspevao da prelomi duel u svoju korist, dok je Svajda u ključnim trenucima ostao smiren i hladan kao da igra najvažniji meč karijere.

Amerikanac je iznenadio rivala i poveo sa 2:0. Uslijedio je veliki preokret pošto je Serundolu uspio da podigne nivo igre i izjednači na 2:2.

Odlučujući set donio je potpunu dramu – rezultat se lomio gem za gem, a u završnici je Svajda iskoristio pad koncentracije Argentinca i došao do ogromne pobjede.

