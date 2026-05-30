Logo
Large banner

Đoković pada na ATP listi, što će mu praviti problem na Vimbldonu

Izvor:

ATV

30.05.2026 13:59

Komentari:

0
Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković eliminisan je u trećoj rundi Rolan Garosa od Brazilca Žoaa Fonseke poslije borbe u pet setova. Srpski as nije uspio da odbrani polufinale od prošle godine, što će ga koštati drastičnog pada na ATP listi.

Vlasnik 24 grend slem titule je na parisku šljaku stigao kao treći nosilac, ali nije uspio da iskoristi odsustvo Karlosa Alkaraza i ranu eliminaciju Janika Sinera. To će ga koštati velikog broja poena i već sada se zna da će pasti na sedmu poziciju. To nije najgori scenario, pošto bi mogao da sklizne i na osmo mjesto ukoliko titulu osvoji neko od tenisera koji su ostali u konkurenciji na Rolan Garosu.

Prestići će ga Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Aleks de Minor, a na sedmom mjestu bi mogli da ga prestignu Rubljov, Rud ili Koboli.

Арне Слот

Fudbal

Arne Slot dobio otkaz u Liverpulu

Odavno je jasno da Novaka previše ne zanima ATP lista niti jurenje novih rekorda, ali ga ovakav rasplet može sputati na putu da osvoji 25. grend slem titulu.

Jednu od poslednjih šansi će imati na Vimbldonu koji je poslije Australijan Opena njegov najuspješniji grend slem, ali će biti u daleko lošijoj poziciji, pošto će sa prvim nosiocem Janikom Sinerom moći da se sastane već u četvrtfinalu, prenosi Mondo.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Vimbldon

ATP

tenis

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фонсека након побједе против Ђоковића: Уништавао ме је, нисам вјеровао да имам шансе!

Tenis

Fonseka nakon pobjede protiv Đokovića: Uništavao me je, nisam vjerovao da imam šanse!

8 h

0
Да ли ће и сљедеће године играти на Ролан Гаросу?

Tenis

Da li će i sljedeće godine igrati na Rolan Garosu?

19 h

10
Шок на Ролан Гаросу: Новака Ђоковића поразио 19-годишњи Бразилац

Tenis

Šok na Rolan Garosu: Novaka Đokovića porazio 19-godišnji Brazilac

21 h

5
Новак Ђоковић побјеснио на камермана: "Можеш ли више да ми уђеш у фацу?"

Tenis

Novak Đoković pobjesnio na kamermana: "Možeš li više da mi uđeš u facu?"

21 h

0

Više iz rubrike

Фонсека након побједе против Ђоковића: Уништавао ме је, нисам вјеровао да имам шансе!

Tenis

Fonseka nakon pobjede protiv Đokovića: Uništavao me je, nisam vjerovao da imam šanse!

8 h

0
Да ли ће и сљедеће године играти на Ролан Гаросу?

Tenis

Da li će i sljedeće godine igrati na Rolan Garosu?

19 h

10
Невјероватно: Нико од преосталих на Ролан Гаросу нема гренд слем титулу

Tenis

Nevjerovatno: Niko od preostalih na Rolan Garosu nema grend slem titulu

19 h

0
Шок на Ролан Гаросу: Новака Ђоковића поразио 19-годишњи Бразилац

Tenis

Šok na Rolan Garosu: Novaka Đokovića porazio 19-godišnji Brazilac

21 h

5

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner