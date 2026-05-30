Đoković pada na ATP listi, što će mu praviti problem na Vimbldonu

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković eliminisan je u trećoj rundi Rolan Garosa od Brazilca Žoaa Fonseke poslije borbe u pet setova. Srpski as nije uspio da odbrani polufinale od prošle godine, što će ga koštati drastičnog pada na ATP listi.

Vlasnik 24 grend slem titule je na parisku šljaku stigao kao treći nosilac, ali nije uspio da iskoristi odsustvo Karlosa Alkaraza i ranu eliminaciju Janika Sinera. To će ga koštati velikog broja poena i već sada se zna da će pasti na sedmu poziciju. To nije najgori scenario, pošto bi mogao da sklizne i na osmo mjesto ukoliko titulu osvoji neko od tenisera koji su ostali u konkurenciji na Rolan Garosu.

Prestići će ga Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Aleks de Minor, a na sedmom mjestu bi mogli da ga prestignu Rubljov, Rud ili Koboli.

Odavno je jasno da Novaka previše ne zanima ATP lista niti jurenje novih rekorda, ali ga ovakav rasplet može sputati na putu da osvoji 25. grend slem titulu.

Jednu od poslednjih šansi će imati na Vimbldonu koji je poslije Australijan Opena njegov najuspješniji grend slem, ali će biti u daleko lošijoj poziciji, pošto će sa prvim nosiocem Janikom Sinerom moći da se sastane već u četvrtfinalu, prenosi Mondo.