Drama na Rolan Garosu: Veliki pad u igri Đokovića, igra se odlučujući set

29.05.2026 19:55

Драма на Ролан Гаросу: Велики пад у игри Ђоковића, игра се одлучујући сет
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Novak Đoković i Žao Fonsek igraju peti odlučujući set u trećem kolu Rolan Garosa. Đoković je vodio sa 2:0 u setovima, ali je uslijedila nevjerovatna igra mladog Brazilca koji je uspio da izjednači rezultat i odvede meč u peti odlučujući set.

Sa lakoćom je Đoković stigao do prva dva seta. Već na startu meča napravio je brejk i odmah ga potvrdio, da bi nekoliko trenutaka kasnije sa još jednim brejkom osigurao sebi set.

Ipak, u finišu prvog seta Brazilac je uspio da oduzme servis gem Novaku Đokoviću, ali je na kraju Srbin ipak slavio sa 6:4.

U drugom setu nije bilo pretjeranih uzbuđenja. Prijetio je 19-godišnji Brazilac, ali nije uspijevao da ugrozi Đokovića koji ponovo pravi brejk i dobija drugi set sa 6:4.

Novak Đoković pobjesnio na kamermana: "Možeš li više da mi uđeš u facu?"

Treći set donosi komplikacije srpskom teniseru. Već na startu gubi svoj servis, a nakon toga nije uspio da ugrozi mladog Brazilca. Imao je Novak dvije brejk lope, ali ih nije iskoristio a Fonsek je slavio sa 6:3.

Veliki pad u igri Đokovića osjetio se i početkom četvrtog seta. Odmah gubi svoj servis gem, ali stiže do brejka pri rezultatu 2:2.

Prijetnji brejk loptama je bilo sa obje strane, a kako je meč odmicao Đoković je imao sve više grešaka. Nevjerovatna igra Žoaa Fonseka isplatila se uz finišu kada pravi brejk na 6:5 nakon čega ga i potvrđuje i dolazi do drugog seta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

