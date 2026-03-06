Posljednji vitezovi: Osveta u rukama palih ratnika

'Posljednji vitezovi' je akcioni film iz 2015. godine u režiji Kazuaki Kirija.

Radnja prati palog ratnika koji se bori protiv sadističkog vladara kako bi osvetio svog osramoćenog gospodara.

Kada korumpirani sveštenik Geza Mot svrgne lorda Bartoka i oduzme mu zamak, njegov odani zapovjednik Rajden i vitezovi kreću u opasnu osvetu.

Film je viteška avantura sa izuzetnim glumcima, uključujući Morgana Frimana i Klajva Ovena.