Posljednji vitezovi: Osveta u rukama palih ratnika

ATV
06.03.2026
20:27
'Posljednji vitezovi' je akcioni film iz 2015. godine u režiji Kazuaki Kirija.
Radnja prati palog ratnika koji se bori protiv sadističkog vladara kako bi osvetio svog osramoćenog gospodara.
Kada korumpirani sveštenik Geza Mot svrgne lorda Bartoka i oduzme mu zamak, njegov odani zapovjednik Rajden i vitezovi kreću u opasnu osvetu.
Film je viteška avantura sa izuzetnim glumcima, uključujući Morgana Frimana i Klajva Ovena.
