Posljednji vitezovi: Osveta u rukama palih ratnika

ATV

06.03.2026

20:27

'Posljednji vitezovi' je akcioni film iz 2015. godine u režiji Kazuaki Kirija.

Radnja prati palog ratnika koji se bori protiv sadističkog vladara kako bi osvetio svog osramoćenog gospodara.

Kada korumpirani sveštenik Geza Mot svrgne lorda Bartoka i oduzme mu zamak, njegov odani zapovjednik Rajden i vitezovi kreću u opasnu osvetu.

Film je viteška avantura sa izuzetnim glumcima, uključujući Morgana Frimana i Klajva Ovena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

