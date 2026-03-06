Biznis klub: Sukob na Bliskom istoku i skok cijene nafte

'Biznis klub' ove subote o sukobu na Bliskom istoku i tome kako se već odražava na globalnu ekonomiju, ali i na naše tržište i to sa skokom cijene goriva.

U Srpskoj zbog toga inspektori već pojačavaju kontrole, a sve oči uprte su i u Ormuski moreuz koji je žila kucavica svjetske trgovine naftom.

S druge strane ekonomija ima i pozitivnih priča – vodimo vas na Kopaonik, gdje se slilo stotine panelista koji su govorili o temama koje pokreću važna ekonomska i društvena pitanja.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

