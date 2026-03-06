Kovačević: Lajter iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Srpskoj, BiH i regionu

06.03.2026
Odličan i jako važan sastanak sa prijateljima. Ambasador Izraela Jehiel Lajter je iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Republici Srpskoj, BiH i regionu, istakao je srpski delegat u Domu naroda PS BiH Radovan Kovačević.
Sastanak Željke Cvijanović sa izraelskim ambasadorom u SAD-u
- Još jednom je potvrđeno da Srpska u Izraelu ima istinskog prijatelja i da uvijek možemo računati na međusobnu pomoć - naveo je Kovačević na Iksu.
Ambasador Lajter je iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Republici Srpskoj, BiH i regionu.
