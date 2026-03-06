Kovačević: Lajter iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Srpskoj, BiH i regionu

Odličan i jako važan sastanak sa prijateljima.



Ambasador Lajter je iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Republici Srpskoj, BiH i regionu.



Još jednom je potvrđeno da Srpska u Izraelu ima istinskog prijatelja i da uvijek možemo računati na međusobnu pomoć. https://t.co/2HPt3trUhy pic.twitter.com/gmOYornIfC