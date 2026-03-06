Logo
Kovačević: Lajter iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Srpskoj, BiH i regionu

06.03.2026

21:00

Komentari:

0
Foto: Društvene mreže

Odličan i jako važan sastanak sa prijateljima. Ambasador Izraela Jehiel Lajter je iskazao odličnu upućenost i poznavanje prilika u Republici Srpskoj, BiH i regionu, istakao je srpski delegat u Domu naroda PS BiH Radovan Kovačević.

Цвијановић амбасадор изаела

Republika Srpska

Sastanak Željke Cvijanović sa izraelskim ambasadorom u SAD-u

- Još jednom je potvrđeno da Srpska u Izraelu ima istinskog prijatelja i da uvijek možemo računati na međusobnu pomoć - naveo je Kovačević na Iksu.

Radovan Kovačević

