Stevanović reizabran za predsjednika GrO SNSD Zvornik

Autor:ATV
06.03.2026
18:07
Komentari:0
Zoran Stevanović, jednoglasno je izabran za predsjednika Gradskog odbora SNSD Zvornik.
Stevanović je tu funkciju obavljao i u prethodnom periodu.
Izbornoj konferenciji SNSD u Zvorniku je prisustvovao predsjednik SNSD Milorad Dodik
Dodik je istakao da SNSD u Zvorniku traje i pobjeđuje.
"Jer smo okupljeni, posvećeni i ne pravimo promašaje, radimo onako kako građani očekuju", naveo je Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
6 h3
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
20
37
20
27
20
27
20
25
20
20
Trenutno na programu