Stevanović reizabran za predsjednika GrO SNSD Zvornik

Zoran Stevanović, jednoglasno je izabran za predsjednika Gradskog odbora SNSD Zvornik.

Stevanović je tu funkciju obavljao i u prethodnom periodu.

Izbornoj konferenciji SNSD u Zvorniku je prisustvovao predsjednik SNSD Milorad Dodik

Dodik je istakao da SNSD u Zvorniku traje i pobjeđuje.

"Jer smo okupljeni, posvećeni i ne pravimo promašaje, radimo onako kako građani očekuju", naveo je Dodik.