Samo za odrasle: Pojavili se novi snimci Mirjane Pajković

Crnu Goru i Vladu te zemlje koju vodi Milenko Spajić ne prestaje da trese skandal povezan sa nekadašnjom državnom sekretarkom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Mirjanom Pajković, a sada su procurili njeni novi eksplicitni snimci pravog bluda i razvrata.

Podsjetimo, krajem januara u čitavom regionu je poput bombe odjeknula vijest o se*s skandalu u Vladi Crne Gore, u koji su bili umiješani Pajkovićka i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost ( ANB) te zemlje i nekadašnji savetnik Jakova Milatovića.

Da sve bude skandaloznije, po društvenim mrežama su počeli da se šire snimci njihovih raskalašnih intimnih odnosa, a potom i prepiske u kojima su se međusobno optuživali za podmetanje afere.

Ne stišava se afera

I taman kada su se "strasti" malo stišale povodom ove priče, na društvenim mrežama su osvanuli novi snimci Mirjane Pajković na kojima je ona sa drugim muškarcem.

Video-zapisi su podjednako eksplicitni kao i oni na kojima je, kako se govorilo, Dejan Vukšić.

Međutim, osim atraktivnog izdanja Pajkovićke i njenih intimnih odnosa, pažnju javnosti je ovog puta privukao muškarac za kog se na društvenim mrežama spekuliše da je pripadnik Kavačkog klana, mada za to nema potvrde.

Ono što je posebno intrigantno jeste da je ovaj video-zapis nastao tako što je Pajkovićku i njenog partnera snimao neko treći jer je očigledno da kamera nije statična., piše "Informer".

Na drugom snimku vidi se kako Pajkovićka zavodljivo pleše dok je neko snima u dnevnoj sobi, dok se na stočiću ispred nalaze čaše, najvjerovatnije s alkoholnim pićima.

Pajkovićka se mazi i zavodljivo uvija, a potom i skida odjeću i po sebi povlači crijevo od nargile.