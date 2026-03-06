Budimir: MUP će učiniti sve da bi spriječio eventualne terorističke napade

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da će MUP Srpske i njegovi službenici učiniti sve da bi spriječili eventualne terorističke napade, te da su već preduzete mjere zaštite objekata koji bi mogli biti meta, poput objekata jevrejskih zajednica.

On je istakao da mogućnosti postoje, a da je zadatak MUP-a da to spriječi.

Budimir je rekao da je BiH vrlo kompleksna i specifična zemlja u kojoj sigurno ima prikrivenih radikalizovanih ćelija koji u određenom trenutku mogu da budu aktivirani.

"Da li postoje određene veze sa određenim elementima u FBiH koje sežu još iz rata? Da. Gotovo nijedan teroristički napad u Evropi nije bio bez neke konekcije sa takozvanom "bosanskom vezom" - od 11. septembra do napada u Francuskoj i ostalih", rekao je Budimir.