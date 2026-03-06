Logo
Dodik: Orban državnik i naš prijatelj, a Zelenski glumac koji glumi komediju

06.03.2026

12:48

Komentari:

8
Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију
Foto: Srna

Prijetnje koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, nisu samo akt nepoštovanja suvereniteta, već otvoreni čin neprijateljstva koji najoštrije osuđujem, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Nemoćan da narodu Ukrajine ponudi ništa više od stradanja i patnje, Zelenski se ustremio na državnike koji svom narodu donose sigurnost i prosperitet. Mađarska i premijer Orban nebrojeno puta demonstrirali su da su na strani mira, na strani života, što očigledno smeta onima koji su spremni da žrtvuju tuđe živote zarad svoje vlasti", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da je pravda uvijek bila iznad sile.

"Život je uvijek pobjeđivao. Zato je Viktor Orban državnik, a Zelenski glumac koji glumi komediju, dok njegov narod doživljava tragediju. Republika Srpska uvijek će biti uz svoje prijatelje, a Mađarska i Viktor Orban su naši dokazani prijatelji", zaključio je Dodik.

Komentari (8)
