Amerikanci objasnili šta znači "bezuslovna predaja" Irana

Američki predsjednik Donald Tramp smatra da je "bezuslovna predaja" Irana situacija u kojoj Teheran više ne predstavlja "prijetnju" za SAD, saopštila je portparol Bijele kuće Kerolajn Livit.

Livitova je za "Foks njuz" rekla da SAD imaju dovoljne zalihe oružja i municije da bi ostvarile ciljeve svoje operacije protiv Irana.

"Operacija bi trebalo da traje između četiri i šest sedmica" dodala je Livitova.

Tramp je ranije danas rekao da Vašington neće potpisivati bilo kakav sporazum sa Iranom i da će prihvatiti samo bezuslovnu predaju Teherana.