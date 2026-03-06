Logo
Amerikanci objasnili šta znači "bezuslovna predaja" Irana

Autor:

ATV

06.03.2026

20:27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Američki predsjednik Donald Tramp smatra da je "bezuslovna predaja" Irana situacija u kojoj Teheran više ne predstavlja "prijetnju" za SAD, saopštila je portparol Bijele kuće Kerolajn Livit.

Livitova je za "Foks njuz" rekla da SAD imaju dovoljne zalihe oružja i municije da bi ostvarile ciljeve svoje operacije protiv Irana.

"Operacija bi trebalo da traje između četiri i šest sedmica" dodala je Livitova.

Tramp je ranije danas rekao da Vašington neće potpisivati bilo kakav sporazum sa Iranom i da će prihvatiti samo bezuslovnu predaju Teherana.

bezuslovna predaja Irana

Donald Tramp

Iran

Bliski istok

