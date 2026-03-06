Logo
Alarmantno upozorenje, novac im sada ne pomaže: Dubai ima svježe hrane za još samo 10 dana

Autor:

ATV

06.03.2026

18:52

Komentari:

0
Алармантно упозорење, новац им сада не помаже: Дубаи има свјеже хране за још само 10 дана
Foto: Tanjug / AP / Altaf Qadri

Izvršni direktor jedne od najvećih svjetskih logističkih kompanija iznio je podatak koji su zapadni mediji uglavnom ignorisali, Dubai ima zalihe svježe hrane za još svega desetak dana.

Razlog nije nedostatak novca, već surova fizika i prekinuti lanci snabdijevanja usljed sukoba s Iranom.

Stefan Paul, direktor kompanije "Kuehne and Nagel", u izjavi za švajcarsku televiziju SRF 5. marta nije koristio preuveličavanja, već je isključivo čitao podatke iz lanaca snabdijevanja svoje kompanije. Dubai i šira regija Zaliva uvoze između 80 i 90 odsto svoje hrane, a čak 70 odsto namirnica za zemlje GCC-a (Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati) prolazi kroz Hormuški moreuz.

Međutim, ovaj ključni moreuz zatvoren je za komercijalni saobraćaj od 28. februara. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da je kapacitet vazdušnog teretnog saobraćaja prema Bliskom istoku pao za 22 odsto između 28. februara i 3. marta, prema podacima kompanije "Aevean" koje je objavio Rojters.

Luka Jebel Ali, koja opslužuje 50 miliona ljudi širom Zaliva i predstavlja glavni regionalni centar kroz koji prolazi ogromna većina lako kvarljivih uvoznih proizvoda za Dubai, bila je pogođena udarima. Njene operacije su bile obustavljene, a djelimičan nastavak rada uslijedio je tek 5. marta.

Kada se pomorski putevi zatvore, vazdušne rute uruše, a glavna luka bude pogođena, gradu ostaje samo deset dana zaliha svježih namirnica.

Problem je u fizici, ne u finansijama

Važno je napraviti razliku, svježi proizvodi nisu isto što i konzervirana hrana ili strateške rezerve. To su jagode, paradajz, zelena salata, mliječni proizvodi i začinsko bilje koji čine da moderni grad funkcioniše. Ovi proizvodi imaju rok trajanja od nekoliko dana, a ne mjeseci.

Ne mogu se preusmjeriti oko Rta dobre nade, jer bi to putovanje produžilo za četiri do šest sedmica, što svježa roba u kontejnerima jednostavno ne može preživjeti. Kada se rute zatvore, zalihe ovih kategorija se troše u realnom vremenu, bez ikakve rezerve.

Iako je Dubai jedan od najbogatijih gradova na planeti, s fiskalnim kapacitetom i suverenim bogatstvom da kupi hranu s bilo kojeg mjesta na svijetu, novac u ovom trenutku nije rješenje. Problem je infrastruktura. Nemoguće je "teleportovati" proizvode iz Španije, Kenije ili Indije na police supermarketa u Dubaiju dok su vazdušne rute drastično sužene, a luka se oporavlja od iranskih napada.

Prazne police kao politički udarac

Ova procjena od deset dana odnosi se isključivo na svježu hranu, a ne na ukupno snabdijevanje- Stanovništvo nije suočeno s glađu, s obzirom na to da Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata održava značajne zalihe suve hrane, smrznutih proizvoda i strateške rezerve žitarica.

Ono s čim se grad suočava jeste trenutak kada vidljivi simbol jednog globalizovanog, prosperitetnog i uvezanog grada, potpuno opremljen supermarket, počinje gubiti svoj sjaj. Pražnjenje polica predstavlja politički događaj u istoj mjeri koliko i logistički.

Alternativna ruta za naftu je bio Fudžajra, dok je vazdušni teretni saobraćaj bio alternativa za hranu. Obje su sada kompromitovane, a trećeg puta jednostavno nema.

