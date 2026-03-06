Logo
Ljudi u Dubaiju primaju poruke upozorenja: Odmah potražite sklonište

ATV

06.03.2026

13:11

Напад-Дубаи
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

U Dubaiju se šalju upozorenja na hitne slučajeve putem telefona, a ljudima se savjetuje da „odmah potraže sklonište“ zbog prijetnje raketnim napadima iz Irana, dok sukob na Bliskom istoku i dalje bjesni.

Ljudi su dobili upozorenje o vanrednoj situaciji na svojim telefonima na lokaciji popularnoj među britanskim turistima zbog prijetnje od rakete.

Stanovnici i posjetioci Dubaija su na svojim telefonima primili upozorenje o prijetnji napada iz Irana, dok sukob na Bliskom istoku ulazi u sedmi dan.

Mirna slika Ujedinjenih Arapskih Emirata kao turističke destinacije narušena je u subotu kada je iransko oružje palo na odmaralište sa pet zvjezdica, ugrozilo najvišu zgradu na svijetu , usmrtivši jednu osobu i ranivši sedam drugih na aerodromu u glavnom gradu Abu Dabiju.

Iran je napao UAE i mnoge druge susede dok uzvraća udarac na veliki napad američkih i izraelskih snaga, izazivajući strah i haos na mjestu koje je do subote bilo predvidljivo mirno.

Zvaničnici su pokušali da uvjere stanovnike i posjetioce da je sistem protivvazdušne odbrane zemlje među najboljima na svijetu, obarajući dronove i rakete. Ovu sliku bezbjednosti pojačale su i slike borbenih aviona koji prate komercijalne avione koji napuštaju Međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Od jutros dva raketna napada

Posljednjih dana ljudi su dobijali upozorenja na svoje telefone o raketnim napadima, koji nisu bili toliko česti, ali su se jutros dogodila dva.

Posljedice napada potkopale su napore Emirata da smire tenzije sa Iranom uprkos dugogodišnjim sumnjama prema svom susjedu preko Persijskog zaliva. UAE su zatvorili svoj vazdušni prostor u subotu, zatvorili svoju ambasadu u Teheranu u nedjelju i povukli svoje diplomate zbog napada.

„Ova odluka odražava njen čvrst i nepokolebljiv stav protiv svake agresije koja ugrožava njenu bezbjednost i suverenitet“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u to vrijeme. Napade je nazvalo „agresivnim i provokativnim pristupom“ koji ugrožava region, prenosi Kurir.

Vazdušni prostor je od tada ponovo otvoren, a ograničen broj letova je nastavljen jer mnogi turisti očajnički žele da napuste region u kom sukobi.

Hiljade Britanaca žele da napuste region, a oko 4.000 se vratilo komercijalnim letovima prije nego što je prvi vladin čarter avion sletio na londonsku aerodromsku stanicu Stansted neposredno prije 1 sat ujutru u petak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

