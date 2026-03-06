Logo
Large banner

Grip i dalje hara: Evo kako se pravilno liječiti ukoliko osjetite simptome

Autor:

ATV

06.03.2026

12:36

Komentari:

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Foto: Karola G/Pexels

Grip je virusna infekcija i nikako se ne liječi antibioticima. Grip se liječi mirovanjem i liječi se simptomatski. Snižavamo temperaturu, jer tada raste na 39, na 40 stepeni, zatim dajemo analgetike zbog jakog bola koji se javlja u mišićima, zglobovima, leđima i u vratnom dijelu kičme. Oboljeli se osjeća malaksalo i bolno, objasnila je dr Biserka Obradović u podkastu Zdravo sa Ivanom.

Kako je pojasnila doktorka, mnogi prave istu grešku, a ima i onih koji ne vode računa o okolini.

Протести у Сарајеву

BiH

Deveti protesti u Sarajevu

-Kada se neko iskašlje na neku površinu, radnu, dotaknemo je, zatim stavimo prste u usta ili dotaknemo nešto što bismo pojeli, na taj način ćemo unijeti virus. Jednim iskašljavanjem mi ćemo izbaciti negdje oko deset hiljada tih kapljica, a dovoljno je samo hiljadu da bismo se inficirali. Inkubacija može trajati od par sati do dva dana. Higijena je vrlo bitna kod širenja tih respiratornih, a isto tako i kod digestivnih virusa, istakla je dr Obradović.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u toku 9. izvještajne nedjelje, u Srbiji prema populacionom nadzoru zabilježeno je ukupno 6.978 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 104,70/100.000 stanovnika, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedjeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu izvještajnu nedjelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan.

марихуана Тузла

Hronika

Tuzlak uhapšena sa dva kilograma marihuane

Simptomi gripa

Visoka temperatura koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više.

Kašalj je uporan i suv.

Bolovi u mišićima i zglobovima mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni.

Umor i iscrpljenost - Oboljeli od gripa često osjećaju veliku slabost i potrebu za odmorom, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gripa

simptomi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

Ekonomija

Hrvatska u problemu: Zabilježen drastičan pad zaposlenih u ovoj oblasti

4 h

0
Владо Ђајић

Republika Srpska

Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

4 h

5
Ивица Дачић

Srbija

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

4 h

0
Хаос Нови Пазар - Звезда

Fudbal

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

4 h

0

Više iz rubrike

Прехлада

Zdravlje

Ruski naučnici razvili novi lijek bez rizika od zavisnosti

5 h

0
Дјевојка пије чај

Zdravlje

Najzdraviji čaj na svijetu - čisti krv i jača imunitet

6 h

0
Грешка коју многи праве: Како неправилно дисање током вјежбања може довести до повреде?

Zdravlje

Greška koju mnogi prave: Kako nepravilno disanje tokom vježbanja može dovesti do povrede?

8 h

0
Спавање

Zdravlje

Ove navike izazivaju stalni umor

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner