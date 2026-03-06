Grip i dalje hara: Evo kako se pravilno liječiti ukoliko osjetite simptome

Grip je virusna infekcija i nikako se ne liječi antibioticima. Grip se liječi mirovanjem i liječi se simptomatski. Snižavamo temperaturu, jer tada raste na 39, na 40 stepeni, zatim dajemo analgetike zbog jakog bola koji se javlja u mišićima, zglobovima, leđima i u vratnom dijelu kičme. Oboljeli se osjeća malaksalo i bolno, objasnila je dr Biserka Obradović u podkastu Zdravo sa Ivanom.

Kako je pojasnila doktorka, mnogi prave istu grešku, a ima i onih koji ne vode računa o okolini.

-Kada se neko iskašlje na neku površinu, radnu, dotaknemo je, zatim stavimo prste u usta ili dotaknemo nešto što bismo pojeli, na taj način ćemo unijeti virus. Jednim iskašljavanjem mi ćemo izbaciti negdje oko deset hiljada tih kapljica, a dovoljno je samo hiljadu da bismo se inficirali. Inkubacija može trajati od par sati do dva dana. Higijena je vrlo bitna kod širenja tih respiratornih, a isto tako i kod digestivnih virusa, istakla je dr Obradović.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u toku 9. izvještajne nedjelje, u Srbiji prema populacionom nadzoru zabilježeno je ukupno 6.978 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 104,70/100.000 stanovnika, što je nešto više u poređenju sa prethodnom nedjeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu izvještajnu nedjelju ukazuju da se u Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nizak nivo kliničke aktivnosti gripa, a trend incidencije je stabilan.

Simptomi gripa

Visoka temperatura koja može da raste i do 39°C, a ponekad i više.

Kašalj je uporan i suv.

Bolovi u mišićima i zglobovima mogu biti vrlo intenzivni i neprijatni.

Umor i iscrpljenost - Oboljeli od gripa često osjećaju veliku slabost i potrebu za odmorom, prenosi Telegraf.