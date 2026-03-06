Logo
Najzdraviji čaj na svijetu - čisti krv i jača imunitet

ATV

06.03.2026

10:26

Дјевојка пије чај
Foto: Burst/Pexels

Mnogi ljubitelji prirodnih napitaka vjeruju da je upravo čaj od origana najzdraviji na svijetu.

Ova aromatična biljka, koja se najčešće koristi kao začin u kuhinji, a vijekovima ima važno mjesto i u narodnoj medicini. Njena ljekovita svojstva povezuju se sa jačanjem imuniteta, smirivanjem probavnih smetnji i detoksikacijom organizma.

Origano je bogat antioksidansima, vitaminima i mineralima koji pomažu tijelu da se izbori sa upalama i različitim infekcijama. Upravo zbog toga mnogi tvrde da je ovaj napitak najzdraviji na svijetu među biljnim čajevima.

Zašto mnogi vjeruju da je najzdraviji na svijetu

Čaj od origana sadrži aktivne supstance poput karvakrola i timola, koje imaju antibakterijska i protivupalna svojstva. Zahvaljujući njima, ovaj napitak može pomoći organizmu u borbi protiv bakterija i virusa, ali i doprineti boljem radu digestivnog sistema.

Redovno konzumiranje može imati nekoliko potencijalnih koristi:

poboljšava varenje i smanjuje nadutost

jača imunitet i otpornost organizma

pomaže kod kašlja i problema sa disajnim putevima

djeluje kao prirodni antioksidans

može doprinijeti boljoj cirkulaciji i detoksikaciji tijela.

Zbog ovih svojstava, mnogi ljubitelji prirodne medicine vjeruju da je ovaj napitak najzdraviji na svijetu, posebno tokom hladnijih mjeseci kada je organizmu potrebna dodatna zaštita.

Kako se priprema čaj od origana

Priprema ovog čaja je vrlo jednostavna i ne zahtjeva posebne sastojke.

Potrebno je:

1 kašika sušenog origana ili nekoliko svježih listova

250–300 ml vrele vode

po želji kašičica meda

Origano se prelije vrelom vodom i ostavi da odstoji oko 10 minuta. Nakon toga se procijedi i po želji zasladi medom. Ovaj napitak može se piti nekoliko puta nedjeljno, a u periodima prehlade i češće.

Ko treba da bude oprezan

Iako mnogi smatraju da je čaj od origana najzdraviji na svijetu, postoje situacije kada treba biti oprezan. Trudnicama se ne preporučuje njegova česta konzumacija jer veće količine mogu podstaći kontrakcije materice. Takođe, osobe alergične na biljke iz porodice mente treba da budu pažljive.

Umjerenost je ključ – preterana količina bilo kog biljnog čaja može izazvati nelagodnosti u stomaku ili mučninu.

Prirodni saveznik zdravlja

Čaj od origana je jednostavan, prirodan i lako dostupan napitak koji mnogi smatraju jednim od najmoćnijih biljnih čajeva. Bilo da ga pijete zbog imuniteta, probave ili opšteg zdravlja, jasno je zašto mnogi vjeruju da je baš ovaj napitak najzdraviji na svijetu.

Upravo zbog kombinacije antioksidansa, eteričnih ulja i prirodnih antibakterijskih svojstava, origano čaj i dalje ima posebno mesto u tradicionalnoj medicini i savremenom zdravom načinu života.

