Najzdraviji čaj na svijetu - čisti krv i jača imunitet

Mnogi ljubitelji prirodnih napitaka vjeruju da je upravo čaj od origana najzdraviji na svijetu.
Ova aromatična biljka, koja se najčešće koristi kao začin u kuhinji, a vijekovima ima važno mjesto i u narodnoj medicini. Njena ljekovita svojstva povezuju se sa jačanjem imuniteta, smirivanjem probavnih smetnji i detoksikacijom organizma.
Origano je bogat antioksidansima, vitaminima i mineralima koji pomažu tijelu da se izbori sa upalama i različitim infekcijama. Upravo zbog toga mnogi tvrde da je ovaj napitak najzdraviji na svijetu među biljnim čajevima.
Čaj od origana sadrži aktivne supstance poput karvakrola i timola, koje imaju antibakterijska i protivupalna svojstva. Zahvaljujući njima, ovaj napitak može pomoći organizmu u borbi protiv bakterija i virusa, ali i doprineti boljem radu digestivnog sistema.
Redovno konzumiranje može imati nekoliko potencijalnih koristi:
poboljšava varenje i smanjuje nadutost
jača imunitet i otpornost organizma
pomaže kod kašlja i problema sa disajnim putevima
djeluje kao prirodni antioksidans
može doprinijeti boljoj cirkulaciji i detoksikaciji tijela.
Zbog ovih svojstava, mnogi ljubitelji prirodne medicine vjeruju da je ovaj napitak najzdraviji na svijetu, posebno tokom hladnijih mjeseci kada je organizmu potrebna dodatna zaštita.
Priprema ovog čaja je vrlo jednostavna i ne zahtjeva posebne sastojke.
Potrebno je:
1 kašika sušenog origana ili nekoliko svježih listova
250–300 ml vrele vode
po želji kašičica meda
Origano se prelije vrelom vodom i ostavi da odstoji oko 10 minuta. Nakon toga se procijedi i po želji zasladi medom. Ovaj napitak može se piti nekoliko puta nedjeljno, a u periodima prehlade i češće.
Iako mnogi smatraju da je čaj od origana najzdraviji na svijetu, postoje situacije kada treba biti oprezan. Trudnicama se ne preporučuje njegova česta konzumacija jer veće količine mogu podstaći kontrakcije materice. Takođe, osobe alergične na biljke iz porodice mente treba da budu pažljive.
Umjerenost je ključ – preterana količina bilo kog biljnog čaja može izazvati nelagodnosti u stomaku ili mučninu.
Čaj od origana je jednostavan, prirodan i lako dostupan napitak koji mnogi smatraju jednim od najmoćnijih biljnih čajeva. Bilo da ga pijete zbog imuniteta, probave ili opšteg zdravlja, jasno je zašto mnogi vjeruju da je baš ovaj napitak najzdraviji na svijetu.
Upravo zbog kombinacije antioksidansa, eteričnih ulja i prirodnih antibakterijskih svojstava, origano čaj i dalje ima posebno mesto u tradicionalnoj medicini i savremenom zdravom načinu života.
