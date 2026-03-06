Logo
Large banner

Sin opljačkao oca: Mladić ukrao tati bankovnu karticu

Autor:

ATV

06.03.2026

10:03

Komentari:

0
Син опљачкао оца: Младић украо тати банковну картицу
Foto: Pexels

Mladić E. M. (29) iz Bijelog Polja osumnjičen je da je ocu ukrao bankovnu karticu i sa nje skidao novac.

Policija iz Bijelog Polja podnijela je krivičnu prijavu protiv mladića iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

илу-Дубаи

Svijet

Vlasti upozorile influensere u Dubaiju: Prijeti im zatvor zbog objava

"Krivična prijava podneta je protiv E.M. (29) iz Bijelog Polja, koji je, kako se sumnja, pomenuto krivično djelo izvršio na način što je iskoristio nepažnju svog oca, pribavio njegovu bankovnu karticu i u dva navrata sa bankomata jedne poslovne banke podigao novac u ukupnom iznosu od 650 evra", saopštila je Uprava policije Crne Gore, prenijele su Vijesti.

U saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, krivična prijava protiv osumnjičenog podnijeta je u redovnom postupku, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pljačka

pare

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дубаи

Svijet

Vlasti upozorile influensere u Dubaiju: Prijeti im zatvor zbog objava

2 h

0
Уништене зграде у Техерану

Svijet

Kurdi iz Iraka spremni da uđu u Iran, ali čekaju pomoć SAD

2 h

0
Лансиран плави врабац: Откривени нови детаљи убиства Хамнеија

Svijet

Lansiran plavi vrabac: Otkriveni novi detalji ubistva Hamneija

2 h

0
Возио под дејством алкохола и без возачке дозволе

Hronika

Vozio pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole

2 h

0

Više iz rubrike

Priština Kosovo

Srbija

Osmani raspustila skupštinu privremenih institucija, slijede izbori

3 h

0
Још један авион из Дубаија слетио у Београд

Srbija

Još jedan avion iz Dubaija sletio u Beograd

1 d

0
Србија упозорила грађане да само у случају крајње потребе путују у Хрватску

Srbija

Srbija upozorila građane da samo u slučaju krajnje potrebe putuju u Hrvatsku

1 d

0
Ивица Дачић

Srbija

Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Đajić: Tužio sam i dobio odluku da sam nezakonito smijenjen

12

21

Nove informacije o stanju Ivice Dačića

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner