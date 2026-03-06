Sin opljačkao oca: Mladić ukrao tati bankovnu karticu

Mladić E. M. (29) iz Bijelog Polja osumnjičen je da je ocu ukrao bankovnu karticu i sa nje skidao novac.

Policija iz Bijelog Polja podnijela je krivičnu prijavu protiv mladića iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

Svijet Vlasti upozorile influensere u Dubaiju: Prijeti im zatvor zbog objava

"Krivična prijava podneta je protiv E.M. (29) iz Bijelog Polja, koji je, kako se sumnja, pomenuto krivično djelo izvršio na način što je iskoristio nepažnju svog oca, pribavio njegovu bankovnu karticu i u dva navrata sa bankomata jedne poslovne banke podigao novac u ukupnom iznosu od 650 evra", saopštila je Uprava policije Crne Gore, prenijele su Vijesti.

U saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, krivična prijava protiv osumnjičenog podnijeta je u redovnom postupku, prenosi Informer.