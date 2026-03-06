Lansiran plavi vrabac: Otkriveni novi detalji ubistva Hamneija

Izraelska vojska otkrila je zapanjujuće detalje akcije u kojoj je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, a po kojima je on "naciljan" raketama "plavi vrabac", koje praktično stižu i do svemira.

Prema njihovim tvrdnjama, izraelski generali najprije su "uspavali" Iran lažnim osjećajem sigurnosti u satima koji su prethodili ubistvu Hamneija, tako što su napustili svoj štab radi lažnih proslava Šabata prije nego što su se vratili prerušeni, prenio je "Telegraf".

Nove informacije koje su sada objavljene, objašnjavaju kako se ajatolah osjećao dovoljno bezbjedno da izađe iz skloništa na sastanak u svojoj palati sa visokim zvaničnicima.

Izraelski borci su potom lansirali baraž od 30 raketa, uključujući najsavremenije "plave vrapce" koji putuju do ivice svemira prije nego što pogode svoje ciljeve.

Cilj operacije bio je da iznenade iranskog lidera, kako bi se osiguralo da on i drugi visoki zvaničnici nemaju vremena da reaguju i pobjegnu. Ali cijela operacija je bila moguća samo zahvaljujući obmani izraelskog rukovodstva.

Plan obmane

Zabrinuti da bi povećanje aktivnosti oko centralnog vojnog kompleksa IDF-a u Tel Avivu moglo Iranu da ukaže na predstojeću veliku operaciju, sproveden je plan obmane.

"U petak na dan napada, IDF je namjerno ostavio utisak da se vojska obustavlja za vikend. Objavili smo fotografije i informacije koje sugerišu da osoblje IDF-a i najviše rukovodstvo idu kući na večeru povodom Šabata", saopštila je vojska.

Visoki generali su se pobrinuli da budu viđeni kako napuštaju štab i vraćaju se svojim porodicama.

Ali nisu dugo ostali kod kuće, već su se diskretno vratili kasnije, a mnogi su se vratili u štab prerušeni.

U subotu ujutru, izraelski avioni, uključujući F-15, poletjeli su u 7:30 po iranskom vremenu, stigavši na poziciju dva sata kasnije.

IDF je lansirao rakete "plavi vrabac" u 9:40, a najmanje 30 je poslato na kompleks ajatolaha u srcu Teherana.

Šta su "plavi vrapci"

"Plavi vrapci", koji se proizvode u Izraelu i imaju domet od 2.000 kilometara, teže oko 1,9 tona i prvobitno su napravljeni za testiranje sistema protivvazdušne odbrane.

Ali od svog nastanka 2013. godine, prilagođeni su za upotrebu kao rakete vazduh-zemlja zbog svojih velikih brzina.

Njihova sposobnost da izlaze i ponovo ulaze u Zemljinu atmosferu čini ih nevjerovatno teškim za presretanje.

Nakon lansiranja iz borbenih aviona, rakete-pojačivači nose raketu u svemir. Letjelica za ponovni ulazak se odvaja od pojačivača i fiksira se na metu. Nakon toga, raketa se ponovo ulazi u atmosferu i pogađa metu.

Dok su rakete ispaljivane, izraelske odbrambene snage su istovremeno poremetile rad desetak tornjeva mobilne telefonije u blizini Pasterove ulice, čineći da telefoni izgledaju zauzeto kada se pozivaju i sprečavajući Hameneijevo obezbjeđenje da primi moguća upozorenja.

Tokom napada, visoki iranski zvaničnici nacionalne bezbjednosti bili su u drugom dijelu zgrade.

Dva visoka vojna lidera - kontraadmiral Ali Šamhani i komandant IRGC-a, general-major Mohamed Pakpur - i Hameneijeva kćerka, unuka, snaja i zet takođe su pogođeni u napadima.

Supruga iranskog vrhovnog vođe, 79-godišnja Mansure Hodžasteh Bagerzade, takođe je poginula.

Vidjeli su sve...

Takođe su dobili pristup skoro svim teheranskim kamerama, koje Iran intenzivno koristi za špijuniranje protivnika režima i sopstvenog stanovništva, i pratili su kretanje ključnih tjelohranitelja.

Navodno su slike prenošene nazad u Tel Aviv i južni Izrael, što je omogućilo Mosadu da stekne detaljno znanje o adresama stražara, njihovim rasporedima rada i kome su zaduženi da ih štite.

Jedan ugao kamere pokazao se posebno korisnim i omogućio je agentima da prate gdje su telohranitelji parkirali svoje automobile kada su stigli u kompleks Vrhovnog vođe u Pasterovoj ulici u srcu Teherana.

Hakovanja su bila dio višegodišnje obavještajne kampanje koja je na kraju dovela do ubistva Hamneija.

"Poznavali smo Teheran kao što poznajemo Jerusalim", rekao je izraelski obavještajni zvaničnik za "Fajnenšal Tajms".

"A kada poznajete mjesto tako dobro kao što poznajete ulicu u kojoj ste odrasli, primjetite jednu stvar koja nije na svom mjestu", dodao je.

CIA je takođe imala ljudski izvor koji je pružao vitalne obavještajne podatke, prema pisanju novina.

U kombinaciji sa izraelskim alatima i algoritmima vještačke inteligencije koji su prosijali ogromnu planinu podataka o iranskom rukovodstvu i njihovom kretanju, izvor im je omogućio da prate Hamneija do sastanka gdje je pogođen.

Kada su Izrael i SAD saznali gdje Hamnei održava svoj sastanak, odlučili su da moraju da djeluju.

