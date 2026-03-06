Horor poslije meča NBA lige: Čovjek upucan ispred hale, hitno prebačen u bolnicu

Poslije meča San Antonio Sparsa i Detroit Pistonsa došlo je do incidenta koji je šokirao javnost.

Užasne vijesti stigle su iz NBA lige gdje je posle meča u kom su San Antonio Sparsi savladali Detroit Pistonse sa 121:106, došlo do incidenta, u kom je ispred hale upucan jedan čovjek.

Kako navode tamošnji mediji, upucan je muškarac star 48 godina i to poslije rasprave na parkingu sa jednim 47-godišnjakom koji je brzo lišen slobode.

To je potvrdio i šerif okruga Beksar, Havijer Salazar. Sve se dogodilo u 22.04 časova po lokalnom vremenu, a incident se desio poslije manjeg sudara na parkingu pored dvorane.

"Pojedini očevici snimili su njegove tablice, kako ne bi mogao da pobjegne sa mjesta zločina. Čovjek koji je upucan je pokušao da dođe do vozila napadača, kada je nastala svađa, a onda je napadač dva puta pucao na njega iz vozila", rekao je šerif Salazar.

Nesrećni čovjek dva puta je pogođen u gornji dio tijela i hitno je prebačen u bolnicu, a srećom - preživio je napad.

Dalja istraga će utvrditi odakle napadaču oružje, prenosi Kurir.