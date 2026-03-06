Tuzlak uhapšena sa dva kilograma marihuane

Izvor:
06.03.2026
Tuzlanska policija uhapsila je H.I. (28) iz Tuzle zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika, a u pretresu stana pronađena su i oduzeta oko dva kilograma marihuane.
U MUP-u Tuzlanskog kantona navode da je pretrese izvršen po nalogu Opštinskog suda u Tuzli.
”U pretresu je pronađeno 18 paketa sa biljnom materijom i dva paketa sa bijelim prahom nalik na drogu, ukupne mase oko dva kilograma. Pronađeno je 29.400 KM i 155 evra, preklopni nož, dva mobilna telefona i digitalna vaga”, saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.
Dodaju da će H.I. biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet drogom.
