Logo
Large banner

Tuzlak uhapšena sa dva kilograma marihuane

Izvor:

ATV

06.03.2026

12:27

Komentari:

0
марихуана
Foto: MUP Tuzlanskog kantona

Tuzlanska policija uhapsila je H.I. (28) iz Tuzle zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika, a u pretresu stana pronađena su i oduzeta oko dva kilograma marihuane.

U MUP-u Tuzlanskog kantona navode da je pretrese izvršen po nalogu Opštinskog suda u Tuzli.

”U pretresu je pronađeno 18 paketa sa biljnom materijom i dva paketa sa bijelim prahom nalik na drogu, ukupne mase oko dva kilograma. Pronađeno je 29.400 KM i 155 evra, preklopni nož, dva mobilna telefona i digitalna vaga”, saopštio je MUP Tuzlanskog kantona.

Dodaju da će H.I. biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

trgovina drogom

MUP Tuzlanskog kantona

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Hronika

Zbog proganjanja sproveden na psihijatriju u Sokocu

4 h

0
Пао двојац: Провалили у кућу, однијели скоро пола милиона

Hronika

Pao dvojac: Provalili u kuću, odnijeli skoro pola miliona

5 h

0
Хапшење у Братунцу: Галамили, вријеђали радника пумпе и одбили тест на дрогу

Hronika

Hapšenje u Bratuncu: Galamili, vrijeđali radnika pumpe i odbili test na drogu

5 h

0
Судија Основног суда осуђен на годину затвора због хотела ”Чајниче”

Hronika

Sudija Osnovnog suda osuđen na godinu zatvora zbog hotela ”Čajniče”

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner