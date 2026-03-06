Sudija Osnovnog suda osuđen na godinu zatvora zbog hotela ”Čajniče”

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu kojom je sudija Osnovnog suda u Foči Ermin Korda osuđen na godinu dana zatvora zbog kršenja zakona u vezi sa presudom kojom je opštini Čajniče dosuđen hotel "Čajniče” čime je za oko 93.000 KM oštećen založni povjerilac Nebojša Janjić.

Presuda je donesena nakon što je Vrhovni sud odbio žalbu Kordinog branioca i potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci.

Korda je oglašen krivim za krivično djelo povrede zakona od strane sudije.

Oštećen založni povjerilac

U presudi se navodi da je Korda postupao u izvršnom postupku od 4. jula 2013. godine do 06. avgusta 2020. godine u prodaji hotela “Čajniče”. Na prijedlog tražilaca izvršenja Blagoja i Jovane Kovačević protiv izvršenika Božice Tanović, a radi izvršenja nad nepokretnosti hotel “Čajniče” donio Rješenje o dosudi, kojim je kupcu Opštini Čajniče, dosudio hotel "Čajniče" sa pomoćnom zgradom i dvorištem. To je, kako se navodi u presudi, uradio u namjeri da ošteti založnog povjerioca Nebojšu Janjića.

”Optuženi je znao da Opština Čajniče, kao tražilac izvršenja, odnosno kupac nije uplatila cjelokupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu od 293.669 KM a koja je postignuta na ročištu za javno nadmetanje, već je uplatila 278.212. KM, što je manje za 15.456 KM, odnosno cijena je manja za iznos potraživanja koje je kupac imao prema izvršeniku”, navodi se u presudi.

Rješenja donesena prije nego što je povjerila namiren

Dodaje se da je optužni potom naložio Republučkoj upravi za geodetske i imovinsko - pravne poslove da nad pomenutom nekretninom upišu pravo svojine u korist kupca.

Prema presudi, Korda je nakon prodaje hotela donio rješenja o namirenju potražilaca Blagoja i Jovane Kovačević, Rade Simića, Ministarstva finansija RS, područna jedinica Istočno Sarajevo. Ta rješenja je donio prije nego je namiren založni povjerilac Nebojša Janjić koji je po zakonu trebao da ima prioritet u namirenju.