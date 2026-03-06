Izvela pse u šetnju, a onda je uslijedio pakao: Hitna pomoć zatekla jeziv prizor

Mirna šetnja u Bulevaru Nikole Tesle na Novom Beogradu pretvorila se u srijedu u pravi krvavi pir kada su se dva psa, u vlasništvu S. V. (33), iznenada međusobno napala, a potom nanijela teške povrede vlasnici i starijem sugrađaninu koji je pokušao da pomogne.

Drama je počela kada je djevojka S. V. izvela u šetnju svoja dva ljubimca - pse rasa belgijski ovčar (malinoa) i američki staford. Iz za sada nepoznatih razloga, psi su se u jednom trenutku u parku žestoko sukobili.

Pokušavajući da razdvoji razjarene životinje, vlasnica je zadobila višestruke ujede po rukama i nogama.

Povrijeđen i heroj prolaznik

U trenutku napada, mjestu incidenta približio se V. D. (68) u namjeri da pomogne djevojci koja nije uspijevala da obuzda pse. Međutim, razjarene životinje su tada nasrnule i na njega, nanijevši mu povrede u predjelu ruku.

"Prizor je bio uznemirujući. Životinje su bile van kontrole, a čovjek je samo želio da pomogne djevojci koja je već bila oblivena krvlju", navode nezvanični izvori sa lica mjesta.

Ljekarska pomoć i hospitalizacija

Povrijeđenima je hitno ukazana medicinska pomoć u KBC "Bežanijska kosa". Prema dostupnim informacijama S. V. su konstatovane povrede ekstremiteta (ruke i noge), V. D. zadobio je povrede šake i podlaktice.

Istraga o ovom događaju je u toku, a o incidentu su obaviještene nadležne službe koje će utvrditi da li su psi bili propisno šetani (sa povocem i korpom) i kakva će biti dalja sudbina životinja, prenosi Telegraf.rs.