Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Izrael bombarduje Teheran i Bejrut, Iran gađao Bahrein

Izraelska avijacija pokrenula seriju žestokih napada na južno predgrađe Bejruta. Iran poručuje da je spreman za moguću kopnenu invaziju SAD i odbacuje mogućnost pregovora sa Vašingtonom. Američki predsjednik Donald Tramp pak ističe da će sukob u Iranu trajati sve dok on to bude želio.

Presretnuti raketni napadi na Kuvajt i saudijsku vazdušnu bazu

Ministarstvo odbrane Kuvajta saopštilo je da je nacionalna protivvazdušna odbrana presrela raketni napad koji je narušio vazdušni prostor zemlje, dok su u Saudijskoj Arabiji presretnute tri balističke rakete lansirane prema vazdušnoj bazi Princ Sultan.

Presretanje u Kuvajtu izazvalo je aktiviranje sirena u skladu sa bezbjednosnim procedurama, a nakon neutralizacije prijetnje nije bilo prijavljenih žrtava niti štete na infrastrukturi, prenijela je agencija WAM.

Portparol Ministarstva odbrane pukovnik Saud el Atvan, rekao je da su nakon presretanja pale pojedine krhotine, što je prouzrokovalo ograničenu materijalnu štetu, uključujući oštećenje vozila, ali niko nije povrijeđen.

Naglasio je da kuvajtske oružane snage nastavljaju da obavljaju svoje odbrambene dužnosti kako bi obezbijedili zaštitu zemlje i očuvanje njene bezbjednosti i stabilnosti.

Katar presreo napad dronom, Iran gađao Bahrein

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da su njihove vazdušne snage uspješno presrele napad dronom usmjeren na vazdušnu bazu al-Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku.

Prije toga katarska vlada je poslala sigurnosna upozorenja na mobilne telefone u zemlji, upozoravajući stanovnike da se drže podalje od prozora i otvorenih prostora, piše BBC.

Istovremeno, ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je Iran ciljao hotel i dvije stambene zgrade u glavnom gradu Manami.

U objavi na društvenoj mreži Iks navodi se da je posljednji napad uzrokovao "materijalnu štetu, ali ne i gubitak života".

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars izvjestila je da su napadi izvedeni tokom noći na glavni grad Bahreina, Manamu, bili usmjereni na poslovni kompleks "Fajnenšel harbor tauers", gdje se nalazi izraelska ambasada.

Izrael bombarduje južni dio Bejruta

Serija eksplozija potresla je južno predgrađe Bejruta, Dahije nekoliko sati nakon što su Izraelci naložili stanovnicima ovog dijela grada da se odmah evakuišu.

Poruka "spasite živote i odmah napustite domove" izazvala je, odmah pravi egzodus stanovnika južnog predgrađa Bejruta, koje važi za jedno od glavnih uporišta Hezbolaha.

Odmah zatim, izraelski avioni raspalili su po metama za koje tvrde da pripadaju Hezbolahu.

Izraelski ministar finansija, Bezalel Smotrič najavio je da će, uskoro, južna predgrađa Bejruta ličiti na Kan Junis, dio Gaze koji je u ratu potpuno sravnjen sa zemljom.

Izrael bombarduje južni dio Bejruta

Vazdušni udari nastavljeni su na Bliskom istoku. SAD i Izrael gađaju Iran, a iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze u regionu. Na meti Izraela su i ciljevi u Libanu, gdje IDF sprovodi i kopnene operacije.

Azerbejdžan je optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su dvije osobe povrijeđene. Teheran to demantuje. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da priprema neophodne mjere odmazde prema Iranu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je Iran spreman za eventualnu kopnenu invaziju Sjedinjenih Američkih Država i odbacio mogućnost pregovora sa Vašingtonom, navodeći da Teheran nije tražio prekid vatre uprkos napadima SAD i Izraela, prenosi RTS.

Arakči je naveo i da je prilika za postizanje jedinstvenog sporazuma sa SAD izgubljena nakon što su, kako je naveo, pojedini politički krugovi u Vašingtonu onemogućili napredak u pregovorima, dodajući da će plan SAD za miješanje u unutrašnje poslove Irana propasti.

Sa druge strane, američki predsjednik Donald Tramp poručuje da će sukob u Iranu trajati sve dok on to bude želio.

- Mnogi ljudi kažu da je već gotovo. Za mene nije gotovo. Gotovo je kada ja to budem želio - rekao je Tramp.