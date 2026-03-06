Romić za ATV: Ponovljeni zahtjev Sene Uzunović - pokazatelj njenih malicioznih namjera

Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić izjavio je da ponovljeni zahtjev sudije Sene Uzunović predstavlja, kako kaže, jasan pokazatelj njenih malicioznih namjera, budući da nije uspjela da ostvari namjeru da Milorada Dodika eliminiše iz političkog života.

Romić je, gostujući u Jutarnjem programu ATV-a, istakao da je na takav dopis već jednom odgovoreno i da je o istom zahtjevu već bilo odlučivano.

"Sudija Uzunović bi trebalo da zna da je na takav dopis već odgovoreno i da se o tom zahtjevu već jednom odlučivalo. Samim tim, ponovno upućivanje istog zahtjeva samo dodatno otvara pitanje namjera koje stoje iza takvog postupanja", rekao je Romić.

On je podsjetio da su i ranije brojni pravnici i eminentni stručnjaci ukazivali na, kako kaže, problematično postupanje sudije Uzunović.

"Sjećamo se situacija od prije dvije godine i prije godinu dana, kada su brojni pravnici i stručnjaci jasno govorili da sudija Sena Uzunović u ovom slučaju postupa više kao izvršilac volje političkog Sarajeva nego kao nezavisni nosilac pravosudne funkcije", naglasio je Romić.

Prema njegovim riječima, sudija je bila dužna da postupa u skladu sa normama koje je obavezuju i principima pravičnosti.

"Da je sudija postupala po pravu, normama i po savjesti, ova situacija bi danas izgledala potpuno drugačije. Umjesto toga, imamo utisak da je čitav proces vođen pod snažnim političkim uticajem iz Sarajeva", istakao je Romić.

On je dodao da posebno zabrinjava činjenica da se isti dopis upućuje i nakon što je predmet zatvoren i donesena pravosnažna presuda.

"Kada nakon zatvaranja predmeta i donošenja pravosnažne presude upućujete isti dopis ne jednom, nego dva puta, onda time praktično potvrđujete sve ono na šta smo i ranije ukazivali: da je riječ o potpuno političkom procesu", naglasio je Romić i dodao:

"Govorimo o čovjeku koji je na izborima osvojio više od 300.000 glasova građana Republike Srpske. Taj izbor je potvrdio i CIK, institucija za koju znamo da se nalazi pod snažnim uticajem OHR-a", rekao je Romić.

On je poručio da ovakvi potezi, kako kaže, samo dodatno potvrđuju tvrdnje da je u pitanju politički proces usmjeren protiv institucija i izborne volje građana Republike Srpske.