Logo
Large banner

Greška koju mnogi prave: Kako nepravilno disanje tokom vježbanja može dovesti do povrede?

Autor:

ATV

06.03.2026

08:20

Komentari:

0
Грешка коју многи праве: Како неправилно дисање током вјежбања може довести до повреде?
Foto: Miriam Alonso/Pexels

Kako starimo, pravilne tehnike vježbanja su presudne za održavanje zdravlja i dugovječnosti, kao i prevenciju povreda.

Dosta ljudi pravi ovu grešku i prilikom treninga ne diše pravilno.

Гемини

Nauka i tehnologija

Gemini naveo čovjeka na samoubistvo da bi ostali zajedno

To je kao da stanete na otvorenu limenku, zdrobićete je. Ali ako je limenka zatvorena, puna vazduha, možete stajati na njoj bez problema. Tako je isto i sa mišićima.

Ako ne dišete pravilno tokom treninga možete se povrijediti.

Čučanj kao „kralj“ vježbi je omiljen kako kod muškaraca tako i kod žena. Najveći problem u pravilnoj izvođenju čučnja je upravo nepravilno disanje.

Evo primjera kako da pravilno dišete prilikom izvođenja čučnjeva:

Napunite stomak vazduhom, udahnite

ILU-BEBA-070925

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj: Rođeno 27 beba

Tek sada čučnite zadržavajući taj vazduh u stomaku

Podižite se nazad i izdahnite.

Na ovaj način bićete mnogo jači prilikom treninga, dobićete maksimalne rezultate i smanjićete mogućnost povrede, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

disanje

Trening

vježbanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зграда балкони

Svijet

Tragedija na ekskurziji: Učenik (15) pao sa terase hotela, nije mu bilo spasa

4 h

0
Извела псе у шетњу, а онда је услиједио пакао: Хитна помоћ затекла језив призор

Hronika

Izvela pse u šetnju, a onda je uslijedio pakao: Hitna pomoć zatekla jeziv prizor

4 h

0
Повољни услови за вожњу на путевима у Српској

Društvo

Povoljni uslovi za vožnju na putevima u Srpskoj

4 h

0
Терор у Загребу: Банда присилила младиће на трансфер од 400.000 евра

Region

Teror u Zagrebu: Banda prisilila mladiće na transfer od 400.000 evra

4 h

0

Više iz rubrike

Спавање

Zdravlje

Ove navike izazivaju stalni umor

14 h

0
Први сексуални терапеут у Српској Наташа Јелача: Сексуалност је огледало квалитета комуникације у вези

Zdravlje

Prvi seksualni terapeut u Srpskoj Nataša Jelača: Seksualnost je ogledalo kvaliteta komunikacije u vezi

19 h

0
Истраживање показало: Ево због чега бисте требали престати јести 3 сата прије спавања

Zdravlje

Istraživanje pokazalo: Evo zbog čega biste trebali prestati jesti 3 sata prije spavanja

22 h

0
Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Zdravlje

Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

12

02

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner