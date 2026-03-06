Greška koju mnogi prave: Kako nepravilno disanje tokom vježbanja može dovesti do povrede?

Autor:ATV
06.03.2026
08:20
Komentari:0
Kako starimo, pravilne tehnike vježbanja su presudne za održavanje zdravlja i dugovječnosti, kao i prevenciju povreda.
Dosta ljudi pravi ovu grešku i prilikom treninga ne diše pravilno.
To je kao da stanete na otvorenu limenku, zdrobićete je. Ali ako je limenka zatvorena, puna vazduha, možete stajati na njoj bez problema. Tako je isto i sa mišićima.
Ako ne dišete pravilno tokom treninga možete se povrijediti.
Čučanj kao „kralj“ vježbi je omiljen kako kod muškaraca tako i kod žena. Najveći problem u pravilnoj izvođenju čučnja je upravo nepravilno disanje.
Evo primjera kako da pravilno dišete prilikom izvođenja čučnjeva:
Napunite stomak vazduhom, udahnite
Tek sada čučnite zadržavajući taj vazduh u stomaku
Podižite se nazad i izdahnite.
Na ovaj način bićete mnogo jači prilikom treninga, dobićete maksimalne rezultate i smanjićete mogućnost povrede, prenosi Krstarica.
