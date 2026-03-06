Greška koju mnogi prave: Kako nepravilno disanje tokom vježbanja može dovesti do povrede?

Kako starimo, pravilne tehnike vježbanja su presudne za održavanje zdravlja i dugovječnosti, kao i prevenciju povreda.

Dosta ljudi pravi ovu grešku i prilikom treninga ne diše pravilno.

Nauka i tehnologija Gemini naveo čovjeka na samoubistvo da bi ostali zajedno

To je kao da stanete na otvorenu limenku, zdrobićete je. Ali ako je limenka zatvorena, puna vazduha, možete stajati na njoj bez problema. Tako je isto i sa mišićima.

Ako ne dišete pravilno tokom treninga možete se povrijediti.

Čučanj kao „kralj“ vježbi je omiljen kako kod muškaraca tako i kod žena. Najveći problem u pravilnoj izvođenju čučnja je upravo nepravilno disanje.

Evo primjera kako da pravilno dišete prilikom izvođenja čučnjeva:

Napunite stomak vazduhom, udahnite

Društvo Najljepše vijesti u Srpskoj: Rođeno 27 beba

Tek sada čučnite zadržavajući taj vazduh u stomaku

Podižite se nazad i izdahnite.

Na ovaj način bićete mnogo jači prilikom treninga, dobićete maksimalne rezultate i smanjićete mogućnost povrede, prenosi Krstarica.