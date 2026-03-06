Povoljni uslovi za vožnju na putevima u Srpskoj

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja, uz povoljne uslove za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Iz AMS-a vozačima savjetuju opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmjene su aktuelne i na dionici puta Dobro Polje-Brod na Drini, odnosno do granice sa Crnom Gorom na Šćepan polju.

Region Teror u Zagrebu: Banda prisilila mladiće na transfer od 400.000 evra

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima od po 10 minuta.

Zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmjenjen je režim saobraćaja.

Radovi su u toku na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Radi postavljanja rasvjete u više tunela na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu "Kotva 2" izmijenjen je režim saobraćaja do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu

Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, kao i na dionici Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova i to dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Zbog radova na dionici autoputa Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja za putničke automobile.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.