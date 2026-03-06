Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati sunčano i toplo vrijeme.

U jutarnjim časovima lokalno je moguća magla duž riječnih dolina i po kotlinama, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vrijeme uz porast dnevne temperature, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od nula do pet, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna od 15 do 20, u višim predjelima od devet stepeni.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova.

