Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati sunčano i toplo vrijeme.
U jutarnjim časovima lokalno je moguća magla duž riječnih dolina i po kotlinama, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vrijeme uz porast dnevne temperature, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha biće od nula do pet, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna od 15 do 20, u višim predjelima od devet stepeni.
Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova.
