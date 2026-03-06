Tramp: Osiguraćemo da novi iranski vođa ne predstavlja prijetnju

Izvor:
SRNA
06.03.2026
08:54
Vašington će se postarati da novi vođa Irana ne predstavlja prijetnju za SAD, Izrael ili bilo koga od susjeda, izjavio je predsjednik Donald Tramp.
"SAD će osigurati da, ko god bude na čelu Irana, neće prijetiti Americi niti njenim saveznicima, Izraelu, susjedima, bilo kome", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.
Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei je ubijen u prvim satima američko-izraelske vazdušne kampanje koja je počela u subotu, 28. februara.
