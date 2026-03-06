Logo
Tramp: Osiguraćemo da novi iranski vođa ne predstavlja prijetnju

Izvor:

SRNA

06.03.2026

08:54

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Vašington će se postarati da novi vođa Irana ne predstavlja prijetnju za SAD, Izrael ili bilo koga od susjeda, izjavio je predsjednik Donald Tramp.

"SAD će osigurati da, ko god bude na čelu Irana, neće prijetiti Americi niti njenim saveznicima, Izraelu, susjedima, bilo kome", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Цвијановић са Трамповим секретаром за економију

BiH

Cvijanović sa Trampovim sekretarom za ekonomiju: Fokus na ekonomskim temama

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei je ubijen u prvim satima američko-izraelske vazdušne kampanje koja je počela u subotu, 28. februara.

