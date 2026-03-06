Francuski avion krenuo da evakuiše građane iz Emirata: Zatekla ih raketna vatra

Autor:ATV
Francuski avion na putu ka Bliskom istoku radi evakuacije francuskih državljana bio je primoran da se vrati ranije danas nakon raketne vatre u regionu.
Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro rekao je da je let, koji je iznajmila kompanija Er Frans, trebalo da pokupi francuske državljane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Tabaro je rekao da povratak aviona pokazuje koliko je situacija u regionu nestabilna i koliko je teško bezbjedno sprovesti operacije evakuacije.
- Potpuno smo svjesni legitimnih očekivanja naših građana koji su tamo, ali njihov povratak može se obaviti samo pod garantovanim bezbjednosnim uslovima - poručio je Tabaro.
Stanovnici Dubaija su sinoć dobili još jedno upozorenje na svoje mobilne telefone o predstojećem iranskom raketnom napadu, ali je upozorenje kasnije ukinuto.
Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštile su da su u četvrtak presrele šest iranskih raketa i više od 100 dronova, bez smrtnih slučajeva ili težih povreda.
Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro je u ponedjeljak rekao da je 400.000 državljana Francuske u 12 zemalja Bliskog istoka gdje prebivaju ili su turisti.
