Francuski avion krenuo da evakuiše građane iz Emirata: Zatekla ih raketna vatra

Autor:

ATV

06.03.2026

07:45

Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Francuski avion na putu ka Bliskom istoku radi evakuacije francuskih državljana bio je primoran da se vrati ranije danas nakon raketne vatre u regionu.

Francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro rekao je da je let, koji je iznajmila kompanija Er Frans, trebalo da pokupi francuske državljane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tabaro je rekao da povratak aviona pokazuje koliko je situacija u regionu nestabilna i koliko je teško bezbjedno sprovesti operacije evakuacije.

- Potpuno smo svjesni legitimnih očekivanja naših građana koji su tamo, ali njihov povratak može se obaviti samo pod garantovanim bezbjednosnim uslovima - poručio je Tabaro.

Stanovnici Dubaija su sinoć dobili još jedno upozorenje na svoje mobilne telefone o predstojećem iranskom raketnom napadu, ali je upozorenje kasnije ukinuto.

Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštile su da su u četvrtak presrele šest iranskih raketa i više od 100 dronova, bez smrtnih slučajeva ili težih povreda.

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro je u ponedjeljak rekao da je 400.000 državljana Francuske u 12 zemalja Bliskog istoka gdje prebivaju ili su turisti.



Francuska

evakuacija

Bliski istok

Dubai

