Orban: Zelenski mi upućuje prijetnje dok mađarska opozicija staje na stranu Kijeva

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da mu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upućuje prijetnje dok, kako je naveo, "mađarska opozicija staje na stranu Kijeva i Brisela".

Orban je naveo na platformi Iks da je plan EU i Ukrajine uspostavljanje proukrajinske vlade u Budimpešti koja bi slala mađarski novac Kijevu i odvojila Mađarsku od jeftinih ruskih energeneta.

- Branićemo interese naše nacije. Računajte na to - poručio je Orban.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je u četvrtak da niko ne može da prijeti Mađarskoj ili njenom premijeru, reagujući na izjavu Zelenskog da bi mogao "da da adresu jedne osobe u Evropskoj uniji" koja koči evropsku pomoć Kijevu, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku".

- Ovo je prevazišlo svaku granicu. Ovo je Ukrajina. Ovo je vrsta "kulture" koja dolazi iz Kijeva. I ovo je čovek koga Brisel poštuje i zemlja koju žele da ubrzno prime u Evropsku uniju - napisao je Sijarto na platformi Iks.

Dodao je i da bez obzira na to koliko Zelenski prijeti i koliko blisko sarađuje sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i liderom Evropske narodne partije (EPP) Manfredom Veberom, Budimpešta im neće dozvoliti da uvuku Mađarsku u rat.