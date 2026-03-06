Orban: Zelenski mi upućuje prijetnje dok mađarska opozicija staje na stranu Kijeva

Izvor:
Tanjug
06.03.2026
08:46
Mađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da mu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upućuje prijetnje dok, kako je naveo, "mađarska opozicija staje na stranu Kijeva i Brisela".
Orban je naveo na platformi Iks da je plan EU i Ukrajine uspostavljanje proukrajinske vlade u Budimpešti koja bi slala mađarski novac Kijevu i odvojila Mađarsku od jeftinih ruskih energeneta.
- Branićemo interese naše nacije. Računajte na to - poručio je Orban.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je u četvrtak da niko ne može da prijeti Mađarskoj ili njenom premijeru, reagujući na izjavu Zelenskog da bi mogao "da da adresu jedne osobe u Evropskoj uniji" koja koči evropsku pomoć Kijevu, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku".
- Ovo je prevazišlo svaku granicu. Ovo je Ukrajina. Ovo je vrsta "kulture" koja dolazi iz Kijeva. I ovo je čovek koga Brisel poštuje i zemlja koju žele da ubrzno prime u Evropsku uniju - napisao je Sijarto na platformi Iks.
Dodao je i da bez obzira na to koliko Zelenski prijeti i koliko blisko sarađuje sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i liderom Evropske narodne partije (EPP) Manfredom Veberom, Budimpešta im neće dozvoliti da uvuku Mađarsku u rat.
President @ZelenskyyUa issues threats while the Hungarian opposition sides with Kyiv and Brussels. Their plan is a pro-Ukraine government that sends Hungary’s money to Ukraine and cuts us off from cheap energy. We will defend our nation’s interests. Count on it. 🇭🇺 pic.twitter.com/CM2W0Ok8n2— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2026
