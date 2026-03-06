Pazite šta instalirate: Ova aplikacija "jede" bateriju

06.03.2026
Guglova Trgovina Plej sada će označavati aplikacije koje bi mogle uzrokovati pretjerano pražnjenje baterije, što bi vas moglo natjerati da dvaput razmislite prije preuzimanja i podstaći programere da riješe problem.
Gugl je prošle godine najavio ovu opciju, a sada se postepeno uvodi na pogođene aplikacije.
Cilja prekomjerno "wake lock", opciju koju Android programeri mogu koristiti kako bi spriječili uređaj da pređe u stanje mirovanja, prenosi PCmag.
"Aplikacije koje stalno prelaze prag 'Prekomjerno djelimičan wake lock' u Android vitalsima mogu osjetiti opipljive uticaje na svoju prisutnost u trgovini, uključujući upozorenja na popisu u trgovini i isključenje s površina za otkrivanje kao što su preporuke", objasnila je ove sedmice Alis Juan, viša inženjerka za odnose s programerima u Guglu.
Upozorenje, jasno označeno u šarenom okviru ispod ključnih detalja aplikacije, glasi: "Ova aplikacija može trošiti više baterije nego što se očekivalo zbog visoke aktivnosti u pozadini."
