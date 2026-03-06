Logo
Large banner

Pazite šta instalirate: Ova aplikacija "jede" bateriju

06.03.2026

08:32

Komentari:

0
Пазите шта инсталирате: Ова апликација "једе" батерију
Foto: Pixabay

Guglova Trgovina Plej sada će označavati aplikacije koje bi mogle uzrokovati pretjerano pražnjenje baterije, što bi vas moglo natjerati da dvaput razmislite prije preuzimanja i podstaći programere da riješe problem.

Gugl je prošle godine najavio ovu opciju, a sada se postepeno uvodi na pogođene aplikacije.

Cilja prekomjerno "wake lock", opciju koju Android programeri mogu koristiti kako bi spriječili uređaj da pređe u stanje mirovanja, prenosi PCmag.

"Aplikacije koje stalno prelaze prag 'Prekomjerno d‌jelimičan wake lock' u Android vitalsima mogu osjetiti opipljive uticaje na svoju prisutnost u trgovini, uključujući upozorenja na popisu u trgovini i isključenje s površina za otkrivanje kao što su preporuke", objasnila je ove sedmice Alis Juan, viša inženjerka za odnose s programerima u Guglu.

Бритни Спирс

Scena

Oglasio se menadžer Britni Spirs nakon njenog hapšenja

Upozorenje, jasno označeno u šarenom okviru ispod ključnih detalja aplikacije, glasi: "Ova aplikacija može trošiti više baterije nego što se očekivalo zbog visoke aktivnosti u pozadini."

Podijeli:

Tagovi :

aplikacija

Gugl

baterija

pametni telefoni

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гемини

Nauka i tehnologija

Gemini naveo čovjeka na samoubistvo da bi ostali zajedno

4 h

0
Орка кит убица

Nauka i tehnologija

Zastrašujući dokaz o kitovima ubicama: Tragovi zuba otkrili kanibalizam među orkama

20 h

0
ТикТок одбија да уведе "енд-то-енд" енкрипцију: Ево ко може да чита поруке корисника

Nauka i tehnologija

TikTok odbija da uvede "end-to-end" enkripciju: Evo ko može da čita poruke korisnika

1 d

0
Археолог увјерен да је пронашао гробницу легендарног владара

Nauka i tehnologija

Arheolog uvjeren da je pronašao grobnicu legendarnog vladara

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

12

02

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

11

59

Tramp: Vašingtonu ne treba novi Hamnei

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner