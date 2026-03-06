Logo
Policija upozorava građane: Oprez, ne radite to

Stevan Lulić

06.03.2026

11:03

Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то
Foto: ATV

Policijska uprava Zvornik upozorila je građane na povećan broj prevara putem društvenih mreža i pozvala sve da budu oprezni.

Iz policije naglašavaju da se prevare najčešće realizuju preko društvenih mreža, posebno putem Fejsbuka i Viber aplikacije, kao i posredstvom internet platformi za kupoprodaju kao što je OLX.ba.

"Nepoznata lica dovode građane u zabludu sa ciljem pribavljanja njihovih ličnih i bankarskih podataka. U komunikaciji sa građanima lažno se predstavljaju kao kupci, prodavci ili predstavnici određenih službi, nakon čega od njih traže dostavljanje podataka o bankovnim karticama, brojevima računa ili drugih ličnih podatka", objašnjavaju u PU Zvornik.

Stoga, iz policije apeluju na građane da budu oprezni prilikom komunikacije sa nepoznatim licima putem interneta, te da ne dostavljaju svoje lične podatke, kao ni podatke o bankovnim karticama i računima putem sumnjivih linkova, poruka ili neprovjerenih internet stranica.

"Ukoliko posumnjaju na pokušaj prevare, pozivaju se da navedeno prijave najbližoj Policijskoj stanici", zaključuje PU Zvornik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Policija

prevara

društvene mreže

