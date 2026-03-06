Najljepše vijesti u Srpskoj: Rođeno 27 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, u Prijedoru šest, Doboju tri, Foči, Bijeljini i Gradišci po dvije.

Svijet Tragedija na ekskurziji: Učenik (15) pao sa terase hotela, nije mu bilo spasa

Sedam djevojčica i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Prijedoru dvije djevojčice i četiri dječaka, u Doboju dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini dvije djevojčice, a u Foči i Gradišci po jedna djevojčica i dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Trebinju nije bilo poroda.