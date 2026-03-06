Logo
Large banner

Najljepše vijesti u Srpskoj: Rođeno 27 beba

Autor:

ATV

06.03.2026

08:05

Komentari:

0
Најљепше вијести у Српској: Рођено 27 беба
Foto: Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, u Prijedoru šest, Doboju tri, Foči, Bijeljini i Gradišci po dvije.

илу-балкон-зграда-24122025

Svijet

Tragedija na ekskurziji: Učenik (15) pao sa terase hotela, nije mu bilo spasa

Sedam djevojčica i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Prijedoru dvije djevojčice i četiri dječaka, u Doboju dvije djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini dvije djevojčice, a u Foči i Gradišci po jedna djevojčica i dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Nevesinju, Istočnom Sarajevu i Trebinju nije bilo poroda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

porodilište

beba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Извела псе у шетњу, а онда је услиједио пакао: Хитна помоћ затекла језив призор

Hronika

Izvela pse u šetnju, a onda je uslijedio pakao: Hitna pomoć zatekla jeziv prizor

4 h

0
Повољни услови за вожњу на путевима у Српској

Društvo

Povoljni uslovi za vožnju na putevima u Srpskoj

4 h

0
Терор у Загребу: Банда присилила младиће на трансфер од 400.000 евра

Region

Teror u Zagrebu: Banda prisilila mladiće na transfer od 400.000 evra

4 h

0
Авион, лет

Svijet

Francuski avion krenuo da evakuiše građane iz Emirata: Zatekla ih raketna vatra

4 h

0

Više iz rubrike

Повољни услови за вожњу на путевима у Српској

Društvo

Povoljni uslovi za vožnju na putevima u Srpskoj

4 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

4 h

0
Славимо преподобног Тимотеја: Изговорите ову молитву

Društvo

Slavimo prepodobnog Timoteja: Izgovorite ovu molitvu

5 h

0
Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

Društvo

Dodik: O ženama ni izbliza nije opjevan njihov značaj za porodicu i društvo

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

19

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

12

02

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner