Na Tržnicu stigle prve hercegovačke jagode: Ovo su cijene

ATV

06.03.2026

10:18

0
Na banjalučku Tržnicu stigle su prve jagode, dozrele ovih dana na području Hercegovine, a za ovaj slatki užitak potrebno je izdvojiti 10 KM, i to za omanju posudu.

Riječ je, tvrde prodavci, o ranim i kvalitetnim jagodama.

Banjalučani za Srnu ističu da je ta cijena previsoka za prosječnog građanina, iako bi jedna lijepo zapakovana posuda bila odličan poklon damama za 8. mart – Međunarodni dan žena.

Na lokalnu tržnicu pristigao je i srijemuš, poznat i kao medvjeđi ili divlji bijeli luk. Njegova cijena je daleko pristupačnija od jagoda, budući da je za vezicu potrebno izdvojiti 1,5 KM.

