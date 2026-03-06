Djevojka sa krilima saopštila tužnu vijest iz bolnice: Izgubili smo našu bebu

Moramo da podijelimo sa vama jednu tužnu vijest – izgubili smo našu bebu u 4. mjesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primjetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave riječi za ovakve trenutke. Ipak, zahvalni smo što su ljekari na vrijeme vidjeli da nešto nije u redu i pomogli nam da donesemo najtežu odluku. Ja dobro znam kroz šta sam prolazila tokom svog života i nikome na svijetu ne bih poželjela isti put.

U isto vrijeme, beskrajno smo zahvalni što već imamo jednu zdravu, pametnu i prelijepu djevojčicu koja je naše najveće blago. Ona nas svaki dan podsjeća koliko je život dragocen. Ostaće nam jedno tiho sjećanje na ovu borbu koju smo zajedno prošli.Hvala vam svima na podršci - navela je Dejana u svojoj objavi.

(telegraf)