Djevojka sa krilima saopštila tužnu vijest iz bolnice: Izgubili smo našu bebu

06.03.2026

15:59

Дејана Бачко Дјевојка са крилима
Foto: Instagram

Dejana Bačko, poznatija kao Djevojka sa krilima, saopštila je putem Instagrama da je izgubila bebu.

Moramo da podijelimo sa vama jednu tužnu vijest – izgubili smo našu bebu u 4. mjesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primjetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave riječi za ovakve trenutke. Ipak, zahvalni smo što su ljekari na vrijeme vidjeli da nešto nije u redu i pomogli nam da donesemo najtežu odluku. Ja dobro znam kroz šta sam prolazila tokom svog života i nikome na svijetu ne bih poželjela isti put.

Дејана Бачко

Društvo

Djevojka sa krilima čeka drugo dijete: ''Nove boje stižu u život''

U isto vrijeme, beskrajno smo zahvalni što već imamo jednu zdravu, pametnu i prelijepu djevojčicu koja je naše najveće blago. Ona nas svaki dan podsjeća koliko je život dragocen. Ostaće nam jedno tiho sjećanje na ovu borbu koju smo zajedno prošli.Hvala vam svima na podršci - navela je Dejana u svojoj objavi.

(telegraf)

