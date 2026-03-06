Mićin za ATV: Želimo da spriječimo sistem paralelnog takmičenja i rukovođenja

Osjetili smo dužnost i obavezu da na neki način da spriječimo stvaranje paralelnog sistema takmičenja i paralelnog sistema rukovođenja, rekao je za ATV Saša Mićin predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske.

"Naime 2023. godine kada sam imenovan na mjesto predsjednika Plivačkog saveza tj. predsjednika Upravnog odbora, određen broj klubova među kojima je Olimp i 22. April su organizovali po nama nelegalnu skupštinu gdje je u tom momentu bilo prijavljeno nekih 5 ili 6 klubova. Mi smatramo da su to fiktivni klubovi iz više razloga", kaže Saša Mićin predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske.

U jednom danu osnovano je 5 ili 6 fiktivnih klubova koji su služili tome da se pomoću njihovog glasa održi nelegalna Skupština. Zanimljivo je da je Osnovni sud Banjaluci prihvatio takvu odluku u samo jednom danu, pri čemu je bilo elemenata falsifikovanja potpisa nakon čega je uslijedila krivična prijava protiv sudije Osnovnog suda, pojašnjava Mićin.

"Većina klubova je poštovala tu nelegalnu odluku iako smo blagovremeno uputili žalbu i otprilike taj spor je trajao negdje oko dvije i po godine. On je završen krajem 2025. godine, gdje je Osnovni sud vratio stanje u prvobitno stanje, vraćen sam kao odgovorno lice Upravnog odbora Plivačkog saveza Republike Srpske jer u te dvije i po godine bio imenovan drugi čovjek", kaže Mićin.

Problemi su kulminirali sa plivačkim mitingom "Srpska open" koji dolazi u terminu koji nije bio predviđen od strane legalnog i trenutno važećeg Upravnog odbora ali izlazi u terminu Plivačkog saveza BiH bez saglasnosti i znanja plivačkog saveza Republike Srpske. U kalendaru plivačkog saveza BiH piše da je organizator mitinga plivački savez Republike Srpske, dodaje Mićin.

Paralelni sistemi

"Osjetili smo dužnost i obavezu da na neki način da spriječimo stvaranje paralelnog sistema takmičenja i paralelnog sistema rukovođenja. Mi još uvijek nismo uspjeli, da delegate koji su trenutno ispred plivačkog saveza Republike Srpske smatramo nelegalnim. Tražili smo zakazivanje i vanredne skupštine da u skladu da propisima i zakonima dođu novi ljudi", rekao je predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske.

Kako Mićin kaže nijedan klub nije izbačen, ne postoji nijedna odluka o izbacivanju nekoga kluba, čak i klubovi koju su bili na suprotnim stranama i inicirali ovakva ponašanja pozivani su na Prvenstva Republike Srpske, međutim oni svojom voljom nisu htjeli da učestvuju.

"Ja razumijem i ljubav prema plivanju ali takođe smatram da se prije svega trebaju poštovati određena pravila odnosno legalnost. Mi se ne moramo voljeti međusobno previše ali ako hoćemo da budemo u nekoj asocijaciji onda se moraju poštovati određena pravila i principi. Kome se ne sviđa slobodno neka izađe", kaže Mićin.

Svi fiktivni klubovi i lica koja su ovlaštena za stupanje i predstavljanje tih klubova ljudi koju su nekada bili ili su još uvijek treneri u plivačkom klubu Olimp, pojašnjava Mićin.

Zakon je zakon

"Oni klubovi koji su izvršili svoje zakonske obaveze, to u statutu piše. Da bi imali registrovan klub u Plivačkom savezu Republike Srpske morate da ispunjavate sve zakonske uslove. Jedan od uslova je preregistracija odnosno registracija u registru ministarstva porodice omladine i sporta. Mi se držimo toga", rekao je Mićin.

Plivači savez Republike Srpske je vraćanjem na prvobitno stanje 2025. godine imenovao nove ljude i sve uputio u Plivački savez BiH koji do dan danas nije odgovorio. Sekretar plivačkog saveza BiH Tanja Čeko ne želi da komunicira sa kancelarijom plivačkog saveza Republike Srpske, kaže Mićin.