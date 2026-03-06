Ulice i naselja koji danas ostaju bez struje

Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dijelovi naselja Dragočaj i Krčmarice, saopštili su iz "Elektrokrajine".

- Električne energije neće biti od 8.30 do 13.30 časova biti u dijelovima naselja Čokori, Saračica, Bistrica, Karaula i Pavlovac, a u dijelovima ulica Braće Podgornika i Prote Nikole Kostića od devet do 13 časova – istakli su iz "Elektrokrajine".

