Ulice i naselja koji danas ostaju bez struje

Autor:

ATV

06.03.2026

07:42

Улице и насеља који данас остају без струје
Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dijelovi naselja Dragočaj i Krčmarice, saopštili su iz "Elektrokrajine".

- Električne energije neće biti od 8.30 do 13.30 časova biti u dijelovima naselja Čokori, Saračica, Bistrica, Karaula i Pavlovac, a u dijelovima ulica Braće Podgornika i Prote Nikole Kostića od devet do 13 časova – istakli su iz "Elektrokrajine".

Struja

Elektrokrajina

