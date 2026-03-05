Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez vode

Foto: Unsplash

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke danas će biti bez vode.

Naime, radovi će biti izvođeni u ulicama Trive Amelice (Rosulje), IV krajiškog partizanskog odreda (Česma), Zdravka Dejanovića (Česma), Marka Lipovca (Lazarevo) i Petra Rađenovića (Centar). Košarka Rekord karijere Nikole Topića u Americi Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Ljubačevu, Bočcu i Kolima.

