Inspekcija kontroliše cijene goriva u Srpskoj

Republička tržišna inspekcija će posebnu pažnju u kontrolama usmjeriti na formiranje cijena tečnih naftnih goriva usljed rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Iz Inspektorata su saopštili da se može očekivati da trenutne okolnosti na globalnom nivou utiču i na tržište Republike Srpske i BiH.

Podsjećaju da je Uredbom o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena tečnih naftnih derivata predviđena kazna od 10.000 KM za trgovca kao privredno društvo ako se ne pridržava propisane marže, kao i kazna od 5.000 KM za odgovorno lice u privrednom društvu.

Trgovcima je upućen apel da se pridržavaju propisanih marži i da se ne izlažu riziku od kažnjavanja.

U saopštenju se navodi da konačni iznos maloprodajne cijene u pravilu zavisi od iznosa nabavne cijene, na koju se obračunava propisani procenat marže, te da će, ukoliko poraste nabavna cijena, i konačna maloprodajna cijena biti veća.

Košarka Rekord karijere Nikole Topića u Americi

Za količine koje se nalaze na zalihama i koje su nabavljene ranije po nižim cijenama, marža se obračunava na cijenu po kojoj je tada izvršena nabavka, dodaje se u saopštenju.

U Inspektoratu podsjećaju da se Uredbom trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima, propisuje se maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata.

Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata, ističe se u saopštenju.

Iz Inspektorata su saopštili da u protekloj godini nije bilo većih nepravilnosti kod formiranja cijena goriva, jer su se trgovci pridržavali propisanih marži i da je stanje na tržištu bilo stabilno.