Lavrov: Sporazumi iz Enkoridža polazna tačka za pregovore o Ukrajini

Izvor:
SRNA
05.03.2026
10:48
Komentari:0
Moskva vidi sporazume postignute sa SAD u Enkoriču kao polaznu tačku za pregovore o pronalaženju rješenja za situaciju u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Polazimo od onoga što nam je ponuđeno u Enkoridžu i to smo prihvatili. Za nas je to glavno u pregovorima sa američkom stranom", rekao je Lavrov.
Region
Uzbuna u Crnoj Gori: Potvrđen ptičiji grip u Nikšiću i Bijelom Polju
On je dodao da je Rusija privržena dogovorima postignutim u Enkoridžu, ali da duh tog samita sa SAD "polako nestaje", iako je atmosfera tokom razgovora bila pozitivna.
Region
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Republika Srpska
2 h3
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu