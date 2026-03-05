Logo
Lavrov: Sporazumi iz Enkoridža polazna tačka za pregovore o Ukrajini

Izvor:

SRNA

05.03.2026

10:48

Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Moskva vidi sporazume postignute sa SAD u Enkoriču kao polaznu tačku za pregovore o pronalaženju rješenja za situaciju u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Polazimo od onoga što nam je ponuđeno u Enkoridžu i to smo prihvatili. Za nas je to glavno u pregovorima sa američkom stranom", rekao je Lavrov.

кокоши

Region

Uzbuna u Crnoj Gori: Potvrđen ptičiji grip u Nikšiću i Bijelom Polju

On je dodao da je Rusija privržena dogovorima postignutim u Enkoridžu, ali da duh tog samita sa SAD "polako nestaje", iako je atmosfera tokom razgovora bila pozitivna.

