Lavrov: Sporazumi iz Enkoridža polazna tačka za pregovore o Ukrajini

Moskva vidi sporazume postignute sa SAD u Enkoriču kao polaznu tačku za pregovore o pronalaženju rješenja za situaciju u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Polazimo od onoga što nam je ponuđeno u Enkoridžu i to smo prihvatili. Za nas je to glavno u pregovorima sa američkom stranom", rekao je Lavrov.

On je dodao da je Rusija privržena dogovorima postignutim u Enkoridžu, ali da duh tog samita sa SAD "polako nestaje", iako je atmosfera tokom razgovora bila pozitivna.